Назад в будущее: найден первый белорусский научно-популярный рассказ 2 7.01.2019, 15:42

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Рассказ был опубликован 95 лет назад.

Исследователи истории отечественной фантастики Владимир Садовский и Вячеслав Настецкий нашли первый белорусский научно-фантастический рассказ. Это «Палёт у мінулае» Андрея Александровича, который был опубликован в 5-м номере журнала «Маладняк» за 1924 год. Молодой автор — а на момент публикации Александровичу только исполнилось 18 лет — обратился к популярной и сейчас теме путешествий во времени, пишет tut.by.

Герои «Палёта у мінулае» — Павлюк, Язеп и Данила — работают на неназванном белорусском заводе. По сюжету, к 1 мая они своими силами сооружают самолет. Это событие уже само по себе довольно фантастично, но герои на этом не останавливаются и создают машину времени. Герои называют ее в честь себя, складывая первые буквы имен: «Паўлюяздан». Отпросившись у директора завода с работы, троица садится в машину и улетает в прошлое, чтобы найти героев-революционеров в белорусской истории и рассказать о них миру.

У рассказа Александровича есть все приметы научной фантастики: автор подробно описывает фантастическую машину времени, объясняет ее принцип работы — довольно наивный с точки зрения науки, но, тем не менее, опирающийся на открытия тех лет. Также герои рассказа во время своих путешествий пользуются другими фантастическими изобретениями: например, револьвером для связи, которым герои выстреливают в будущее сообщения для заводчан. Также описан специальный аппарат, с помощью которого герои наблюдают из машины за событиями прошлого. Аппарат позволяет видеть сквозь стены и даже читать мысли.