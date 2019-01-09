Россия уходит в подполье 1 ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «МАЛЮТА СКУРАТОВ»

9.01.2019, 8:45

5,626

Не выдержала правды.

Табло с курсом чуждых валют к рублю пропали.

Статистикой будет руководить новый проверенный человек.

С выборами и так давно всё приведено в порядок – никто не знает, кто и как голосовал и сколько у кого набралось голосов – точно ли 146 процентов было «за»?. Даже с размером нашего населения есть глубокая окончательная неясность: то ли нас 138 миллионов, то ли 143, а вот уже, говорят, и 160! При том что и 138 – тоже цифра лукавая. У каждого есть знакомые эмигранты, которые давно и прочно обосновались в заграницах, – но при этом держат на всякий случай в запасе русские паспорта с российской пропиской. Все они числятся избирателями и занесены во все какие положено списки. И сколько ж таких? 5 миллионов? Десять? Тридцать? Не исключено, что у нас меньше 100 миллионов граждан. Но никто у нас этого не признает официально! Поскольку тогда получится, что нас меньше, чем японцев. Ютящихся на своих тесных островках. И вопрос с передачей Южных Курил совсем затуманится. Отдают? Не отдают? Если да, то на каких условиях? Надолго или навсегда? «Некоторые женятся, а некоторые – так», как пел Гребенщиков.

Уходим в секретность, в таинственность! Сколько уже было разных «прекрасных» идей. Засекретить данные о доходах и земельных участках депутатов. Цены на еду в столовой Госдумы. Реальную среднюю зарплату граждан. Продолжительность жизни. Смертность.

Загрязнение воздуха в городах РФ – в Москве и в промышленных центрах. Имена авторов идиотских законопроектов и прочих удивительных идей.

И такое - не в первый раз.

Сколько всего было засекречено, убрано с поля зрения граждан!

Чтоб их не волновать, вместо реальной версии – кто и когда начал вторую мировую? – дали казенную красивую сказку про вероломное нападение 22 июня. Чтоб не тревожить людей – ну вот как сейчас с ликвидацией валютных табло – утаивали сведения о нападении на Польшу, в компании с Гитлером, да и на ту же Финляндию. «Раскрывай нам, Суоми, доверчиво, половинки широких ворот», как гласила строевая и весьма эротичная песня, принятая тогда на вооружение Красной Армией.

Вот и еще одна болевая точка обозначилась в ушедшем году: Латвия начала рассекречивать списки агентов КГБ. А это покруче, позабористей, чем утаивание курса доллара! Впрочем, оттого, что латыши не знали имен своих стукачей, выгода и польза была: многие тысячи сексотов спокойно умерли, достигнув старости, они считались уважаемыми людьми! Выгода эта для общества, впрочем, весьма сомнительная...

В России был короткий период, – между рассекречиванием архивов КГБ и их новым закрытием, после того как ветер переменился. Но это не спасет. Как по одной кости можно восстановить целого динозавра – вымершего – так и по открытым архивам Латвии и, что немаловажно, Украины – можно увидеть всего монстра – весь бывший КГБ. Со всеми его жуткими убийственными операциями, депортациями и пытками, и расстрелами.

Итак, пошла новая волна засекречиваний.

Да, вот всё это было при советской власти. «Как бы чего не вышло». Ну и где та советская власть? Плохо кончила. Не выдержала правды. Вранье не спасло её. Кого угодно можно обманывать, – только не себя. Это самоубийственно.

Телеграм-канал ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «МАЛЮТА СКУРАТОВ»