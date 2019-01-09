Главы комитетов конгресса США оспорили снятие санкций с Дерипаски 9.01.2019, 9:28

Конгрессмены направили требование о сохранении санкций в Минфин США.

Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии, возглавившие комитеты палаты после победы на выборах осенью 2018 года, потребовали от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает РБК.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов, оно опубликовано на странице комитета по иностранным делам конгресса США.

«Мы требуем, чтобы вы встретились с заинтересованными членами палаты представителей на условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты этого соглашения, отмену санкций и влияние, которое эти решения окажут на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны», — говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что уведомление было направлено в палату перед длительным перерывом в работе, во время которого начался шатдаун федеральных ведомств, что усложнило завершение рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного законом «О противодействии противникам Америки через санкции».

В письме также отмечается, что соглашение об условиях снятия санкций с компаний Дерипаски Rusal, EN+ и «Евросибэнерго» предусматривает, что в его владении даже после выполнения условий соглашения останется значительная доля этих компаний. Дерипаска избавится только от некоторой части акций, которая, вероятно, перейдет в собственность «связанного с Кремлем и находящегося под санкциями банка ВТБ», отметили авторы послания.

В середине декабря 2018 года управление по иностранным инвестициям (OFAC) Минфина США направило в конгресс предложение о снятии санкций с подконтрольных Дерипаске Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это должно быть сделано через 30 дней, если конгресс не заблокирует решение. В Минфине тогда предупредили, что против решения могут выступить демократы.

В верхней палате — сенате — также готовится резолюция, которая должна помешать снятию санкций с компаний Дерипаски. Республиканцы сохранили в сенате большинство, однако лидер меньшинства Чак Шумер заявил, что принял меры для сохранения «процедурной возможности» внесения такой резолюции.