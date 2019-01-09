закрыть
9 января 2019, среда, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Главы комитетов конгресса США оспорили снятие санкций с Дерипаски

  • 9.01.2019, 9:28

Конгрессмены направили требование о сохранении санкций в Минфин США.

Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии, возглавившие комитеты палаты после победы на выборах осенью 2018 года, потребовали от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает РБК.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов, оно опубликовано на странице комитета по иностранным делам конгресса США.

«Мы требуем, чтобы вы встретились с заинтересованными членами палаты представителей на условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты этого соглашения, отмену санкций и влияние, которое эти решения окажут на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны», — говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что уведомление было направлено в палату перед длительным перерывом в работе, во время которого начался шатдаун федеральных ведомств, что усложнило завершение рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного законом «О противодействии противникам Америки через санкции».

В письме также отмечается, что соглашение об условиях снятия санкций с компаний Дерипаски Rusal, EN+ и «Евросибэнерго» предусматривает, что в его владении даже после выполнения условий соглашения останется значительная доля этих компаний. Дерипаска избавится только от некоторой части акций, которая, вероятно, перейдет в собственность «связанного с Кремлем и находящегося под санкциями банка ВТБ», отметили авторы послания.

В середине декабря 2018 года управление по иностранным инвестициям (OFAC) Минфина США направило в конгресс предложение о снятии санкций с подконтрольных Дерипаске Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это должно быть сделано через 30 дней, если конгресс не заблокирует решение. В Минфине тогда предупредили, что против решения могут выступить демократы.

В верхней палате — сенате — также готовится резолюция, которая должна помешать снятию санкций с компаний Дерипаски. Республиканцы сохранили в сенате большинство, однако лидер меньшинства Чак Шумер заявил, что принял меры для сохранения «процедурной возможности» внесения такой резолюции.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко