Что будет с курсом доллара в 2019 году: три сценария 9.01.2019, 9:58

Белорусский экономист поделился прогнозом.

События, произошедшие в США в конце 2018 года, заставляют пересмотреть прогноз в отношении курса евро по отношению к доллару на 2019 год: рост курса откладывается, более того, возможно снижение до уровня 1,11 долларов за евро, пишет экономист Владимир Тарасов в статье на сайте «Белрынок».

Сделанные ранее прогнозы в отношении курса белорусского и российского рублей по отношению к американской валюте были основаны на тенденциях в экономиках Беларуси и России, но не учитывали процессы, происходящие в самих США и изменение курса доллара по отношению к евро на рынке форекс. А эти процессы играют весьма важную роль, так как значительная часть внешней торговли РБ осуществляется в евро, и курс белорусского рубля ориентируется на стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля.

В 2018 году большинство экспертов прогнозировали существенное ослабление доллара против евро на рынке форекс, и если бы это произошло, курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос бы не на 9,5%, а намного меньше. Зато курс евро поднялся бы в большей степени, а не на 5%. Но прогнозы не сбылись, и евро подешевел.

Нечто подобное может произойти и в 2019 году. Эксперты по-прежнему прогнозируют рост курса евро, но это не является неизбежным, как казалось еще совсем недавно, (см. «Беларусь в ближайшие годы может обеднеть на миллиарды евро»), поэтому спешить с обменом долларов на евро не стоит. Выгодный момент для такого обмена, возможно, еще впереди.

Быки по евро ждут изменения политики ФРС

С каждым месяцем появляется все больше сомнений в возможности ралли курса европейской валюты, по крайней мере, в ближайшие месяцы. В частности, эксперты JPMorgan Chase & Co., еще до предновогодних событий в США, полагали, что в настоящее время доллар поддерживают высокие темпы развития американской экономики, вызванные программой налогового стимулирования Дональда Трампа, а также повышением ставок ФРС. Это, по их мнению, может привести к падению курса евро на форекс до уровня в 1,1 доллар за евро в I квартале 2019 года.

Но затем, считают в банке, в американской экономике начнутся проблемы в связи с завершением действия налоговых стимулов, ФРС прекратит ужесточать свою политику, а ЕЦБ, напротив, начнет готовиться к повышению ставок. Эксперты банка полагают, что в таких условиях будет сказываться профицит текущего счета еврозоны, который в 2019 году прогнозируется равным 3,1% от ВВП, тогда как в США ожидается дефицит, равный 2,6% от ВВП. Поэтому курс евро в 2019 году поднимется до уровня 1,18 долларов за евро.

Но такой сценарий реализуется в том случае, если проблемы в американской экономике не примут чрезвычайный характер. В связи с этим Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan Asset отметил, что «если будет всего какой-то шок, который подтолкнет США к рецессии, вызвав еще один глобальный кризис, тогда, если все будет достаточно плохо, люди могут ринуться в доллар на фоне ухода от риска».

Быки по доллару рассчитывают на глобальный кризис

Сторонником подобного сценария развития событий является стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл. Он полагает, что ухудшаться будет состояние мировой экономики в целом, и в еврозоне в частности, а не только в США, поэтому отказаться от планов ужесточения денежной политики придется не только ФРС, но и другим странам. В результате, по его мнению, курс евро против доллара к концу I полугодия 2019 года может снизиться до уровня 1,1 долларов за евро.

За изменение планов ФРС активно сражается президент США Дональд Трамп. 24 декабря 2018 года, после очередного обвала фондового рынка США, он заявил, что единственной проблемой американской экономики является ФРС, которая повышает ставки. Говоря о руководителях ФРС, он сказал следующее: «Они повышают ставки слишком быстро, потому что думают, что экономика в хорошем состоянии. Но я думаю, что они разочаруются довольно скоро». А бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс 27 декабря написал в твиттере, что вероятность рецессии в США выросла до 60%, хотя ранее она была немногим менее 50%.

Эта история получила продолжение в начале 2019 года. 2 января компания Apple сообщила о снижении прогноза по выручке на первый квартал, чего не наблюдалось на протяжении 11 лет. Причиной пересмотра прогноза, как объявили в компании, стало замедление экономики Китая и высокий курс доллара. Это привело к новому обвалу фондовых индексов США.

Неизвестно что подействовало на Джерома Пауэлла, то ли угрозы президента, то ли мнение Лоуренса Саммерса, то ли заявление Apple, то ли новый обвал цен акций, но буквально через пару дней, 4 января он заявил, что в случае необходимости ФРС может изменить свою денежную политику. Это привело к ослаблению доллара против евро. Но неизвестно, правильно ли рынок понял Джерома Пауэлла? Он ведь не дал однозначного ответа на вопрос о будущей политике ФРС. Не исключено, что это был всего лишь реверанс в сторону президента США, а в случае выхода благополучной статистики о состоянии американской экономики, ФРС продолжит повышать ставки, что усугубит кризис на фондовом рынке.

Таким образом, на мировом валютном рынке сложилась весьма оригинальная ситуация. С одной стороны, имеются серьезные шансы на то, что ФРС уже в ближайшие месяцы откажется от планов по дальнейшему увеличению своих ставок из-за ухудшения состояния американской экономики. Это окажет давление на курс доллара. С другой стороны, в результате действия этих же процессов весьма вероятно ухудшение состояния мировой экономики, в том числе и в еврозоне, что заставит европейский ЦБ поступить таким же образом, как и ФРС. А это окажет давление на курс евро.

С полной определенностью из этой головоломки можно сделать один прогноз: в 2019 году нас ждет повышенная волатильность курса евро против доллара. Страны и регионы будут соревноваться в том, где дела идут хуже. Если в таких условиях и сформируется какая-либо тенденция, то она, по-видимому, не будет связана со ставками ЦБ. Это может быть разница в торговых и платежных балансах, на которую указывали эксперты JPMorgan Chase & Co., которая приведет к росту курса евро.

Таким образом, можно сформулировать три сценария возможного развития событий в мировой экономике и на рынке форекс.

Оптимистичный сценарий, которого пока еще придерживаются главы финансовых ведомств и большинство экспертов, заключается в том, что ФРС вот-вот закончит цикл повышения ставок, а ЕЦБ начнет, что приведет к существенному росту курса евро против доллара выше уровня в 1,2 долларов за евро к концу 2019 года.

Второй сценарий менее оптимистичен. В его рамках ФРС отказывается от повышения ставок, но это не спасает экономику США и всего мира от сползания в рецессию, в связи с чем и ЕЦБ откажется от планов повышения ставок. В этом случае курс евро на конец года можно прогнозировать на уровне около 1,18 долларов за евро, но перед этим курс может протестировать уровень 1,1 долларов.

И, наконец, последний, третий сценарий – неконтролируемый глобальный кризис, который, скорее всего, вызовет укрепление доллара.

К сожалению, пока выбрать, какой вариант реализуется на практике, сложно. В настоящее время события развиваются, похоже, уже не по первому сценарию, а по второму, причем растет вероятность перехода к третьему. Это значит, что с покупкой евро за доллары можно не спешить.