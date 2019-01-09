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В Германии построили энергоэффективный дом без счетов за тепло и электроэнергию

  • 9.01.2019, 12:33

Дом оснащен солнечной электростанцией.

В немецком городе Вильгельмсхафен был открыт многоквартирный дом высокой степени энергоэффективности. Арендаторы квартир платят ежемесячно только фиксированную арендную плату, размер которой не зависит от расхода тепла и электроэнергии (правда, установлена верхняя граница «бесплатного» потребления – 3000 кВт*ч электроэнергии и 100 кубометров воды в год на квартиру), пишет building-tech.org.

Дом построен по стандарту KfW-40. Это самый высокий стандарт энергоэффективных зданий немецкого банка развития KfW, который примерно соответствует критериям «пассивного дома». Здание, в котором расположено шесть квартир по 90 кв. метров каждая, отличает мощное наружное утепление и низкие потери тепла. Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление/охлаждение составляет 21,9 кВт*ч на квадратный метр.

Дом оснащен солнечной электростанцией и мощными системами солнечного нагрева воды. Эти устройства занимают весь южный скат кровли и балконные ограждения. Внутри здания установлены крупный аккумулятор тепла – емкость объемом 20 тысяч литров, а также батареи — накопители электрической энергии. С помощью солнца покрывается примерно 70% энергетических затрат (тепло + электроэнергия) в год (13000 кВт*ч).

Избытки производимой электрический и тепловой энергии в период весна-осень направляются на энергоснабжение двух соседних домов.

В соответствии с критериями немецкого «Института солнечного дома» (Sonnenhaus Institut) здание даже считается энергетически-автономным «самодостаточным», поскольку большая часть энергетических затрат покрывается с помощью солнечной энергии на месте, и большую часть года здание может функционировать в автономном режиме. В то же время, конечно, это – не автономия в полном смысле слова, поскольку остаточную потребность в электроэнергии и тепле обеспечивают электрические сети и газовое отопление.

Арендная плата, в которую включено потребление электроэнергии и тепла, составляет 10,5 евро за квадратный метр. По информации застройщика, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft, это меньше, чем платят жители соседних зданий. Кроме того, арендаторы имеют право бесплатно заряжать свои электрические автомобили и велосипеды.

Все квартиры были арендованы еще до окончания строительства, «спрос превышал предложение», — говорит представитель местной компании по управлению недвижимостью.


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