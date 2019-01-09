Видеохит: Японец поет по-белорусски песню J: Морс 1 9.01.2019, 12:56

Нишимото Тадаши поздравил белорусов с Новым годом.

Нишимото Тадаши — японец из префектуры Осака. Ему 27 лет, и он женат на белоруске. Недавно он записал видео, в котором спел отрывок песни J: Морс «Блiзка» и поздравил белорусов с Новым годом. Мы спросили у Нишимото, какие еще песни на белорусском он мог бы спеть и сложно ли ему дается произношение, пишет tut.by.

Японец Нишимото Тадаши учился по специальности «право», сейчас работает в городе Осаке. Свободно владеет китайским и английским языками, русский язык — на среднем уровне, белорусский — базово. В 2013-м познакомился с девушкой Машей из Минска — она стала его женой.

Нишимото рассказывает, что до знакомства с женой Машей абсолютно ничего не знал о Беларуси, кроме названия, которое слышал на Олимпийских играх. Другие белорусские группы, кроме J: Морс, он не слушает.

— Когда познакомились с Машей, стали часто слушать разные песни. Тогда мне в душу запала песня J: Морс «Апрель». Меня поразила и сразила мелодия. Я слышал много разной музыки, на разных языках, но песни J: Морс — невероятное погружение в атмосферу, растворение в музыке. Слова тогда я совсем не понимал. Но чувствовал, что слова песни наверняка такие же волшебные. А после слушал и песни «Ангелы не спят», «Не умирай», «Шмели», конечно, «Блiзка». Я все эти шесть лет слежу за творчеством J: Морс, за их новостями. Теперь я сам показываю и рекомендую Маше и друзьям новые песни группы.

Идея снять видео с пожеланием Нового года и отрывком песни появилась не у Нишимото и даже не у Маши, а у подруги Кати, организатора неофициального фан-клуба J: Морс.

— Именно Катя, зная о нашей любви к J: Морс, в декабре 2016 года попросила снять короткое поздравление с Новым годом из Пекина для группы. В этом году (2018-м) хотелось еще больше передать J: Морс свою благодарность и любовь и рассказать, что у них есть фанаты по всему миру. Мы решили записать видео с песней «Блiзка».

Нишимото Тадаши говорит, что он узнал дословный перевод песни, старательно запоминал слова, а мотив учить уже не надо было — знал его наизусть. Но некоторые сложности все-таки возникли — с произношением.

— Особенно тяжело дается «г», никак не получается этот звук. Но я стараюсь. Конечно, «дж», «дз» — тоже нелегко произнести. Довольно необычные для меня звуки. А вот «р» мне дается на удивление легко, потому что я из Осаки, у нас в кансайском диалекте присутствует звук «р». На мой взгляд, белорусский язык очень мелодичный, напевный, — говорит Нишимото и прикидывает, какие еще песни на белорусском смог бы спеть. — Думаю, если подготовиться, без подглядывания в слова смогу спеть «Беларускае золата», «Маё сонца», «Крылы».

Нишимото с женой Машей, которая помогла с интервью. «Я еще не очень хорошо говорю по-русски, но так хочу ответить на ваши вопросы от чистого сердца», — сказал Нишимото и попросил Машу переводить с японского

Кстати, осенью 2018 года Нишимото впервые приезжал в Минск вместе со всей своей японской семьей в гости к белорусским родственникам.

— Если описать Беларусь одним словом, то для меня это «природа». Столько зелени, столько деревьев, на улицах так чисто и спокойно. И люди такие добрые, отзывчивые, узнав, что я из Японии, говорили мне «конничива» («здравствуйте». — Прим. ред.). Я посмотрел Минск, поел драники, съездил в Мирский и Несвижский замки. Очень надеюсь еще не раз приехать в прыгожую Беларусь, встретиться с J: Морс, может, даже вместе спеть, съездить на природу в лес и на озера, увидеть Беловежскую Пущу своими глазами.