США нанесли авиаудар в Ливии 3 1.10.2019, 7:35

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Иллюстрационное фото

Авиаудары проводятся в координации с ливийским Правительством национального единства.

В результате американского авиаудара в Ливии погибли семь боевиков «Исламского государства», сообщают в Африканском командовании США, передает «Голос Америки».

Это уже четвертый за месяц авиаудар американских вооруженных сил против ИГ в районе города Мурзук на юго-западе Ливии.

По данным Африканского командования, в результате удара на прошлой неделе погибли 17 боевиков ИГ, в результате еще одного – 11. В результате удара 19 сентября были уничтожены 8 боевиков.

Авиаудары проводятся в координации с ливийским Правительством национального единства и нацелены на снижение способности ИГ «проводить операции против ливийского народа», заявил директор по операциям Африканского командования генерал-майор Армии США Уильям Гейлер.

По словам властей США, из-за усугубления обстановки в Ливии боевики, связанные с «Исламским государством» , усилили присутствие в неконтролируемых районах пустыни на юге страны.

Силы, связанные с Правительством национального единства, сражаются с Ливийской национальной армией во главе с Халифом Хафтаром. В результате столкновений между ними погибли сотни человек в Триполи и соседних городах.

В последние месяцы «Исламское государство» взяло на себя ответственность за несколько кровопролитных атак на ливийских мирных жителей и военных.

Однако, по словам американских властей, воодушевленные политическим хаосом в Ливии силы ИГ сами стали более легкой мишенью.

По некоторым данным, в Ливии активны от 500 до 750 боевиков ИГ, однако эксперты полагают, что на самом деле их больше, поскольку в страну продолжают проникать бегущие из Сирии боевики.