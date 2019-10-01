закрыть
1 октября 2019, вторник, 9:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Назван самый полезный осенний завтрак

2
  • 1.10.2019, 8:07
  • 1,436
Назван самый полезный осенний завтрак

Осенью потребности организма меняются.

Ученые из университета Миссури (США) доказали, что лучший осенний завтрак должен состоять из яиц. Если утром выбрать продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, то к обеду возникает неконтролируемое чувство голода, пишет segodnya.ua.

Специалисты по здоровому питанию утверждают, что высокоуглеводный завтрак быстро расходует энергию. Уже к обеду наблюдается понижение уровня сахара в крови и организм требует новой порции углеводов, чтобы нормализовать концентрацию глюкозы. Тогда как при употреблении на завтрак яиц ситуация получается прямо противоположная.

Специалисты отмечают, что если на завтрак съесть яичницу, то в течение дня чувство голода почти отсутствует. Вещества, содержащиеся в яйцах, воздействуют на участки мозга, ответственные за возникновение аппетита.

Также доказано, что яичные блюда позитивно влияют на процессы мышления. Это происходит в результате активации определенных зон мозга, поэтому специалисты настаивают, что в осенний сезон стоит употреблять на завтрак жареные яйца.


популярное за неделю

Мнение

Он должен уйти
Он должен уйти
А был ли мальчик?
А был ли мальчик? Валерий Карбалевич
Беларусь, которую не покажут по телевизору
Беларусь, которую не покажут по телевизору Максим Винярский
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Что принесет «мирный атом» белорусам?