Сегодняшние 30-летние белорусы могут остаться без пенсий 1 1.10.2019, 12:49

Солидарная пенсионная система дает сбой.

1 октября в Беларуси отмечается Международный день пожилых людей. Но способно ли белорусское государство обеспечить своих нынешних и будущих пенсионеров? Порассуждать об этом предлагает belsat.eu.

Что имеем?

По данным Белстата, в нашей стране на начало 2019 года проживало 2,09 млн людей, старше 60 лет. Это больше, чем каждый пятый житель Беларуси. За последние десять лет количество людей пожилого возраста увеличилось на 322 тыс. человек или на 18,2%.

С 2017 года в Беларуси постоянно повышается пенсионный возраст. На сегодня он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 для женщин, а через три года достигнет 63 и 58 лет соответственно.

Средний размер назначенных пенсий по возрасту - Br 446,84. При этом минимальная трудовая пенсия составляет Br 242,88, если человек работал 25 (мужчина) или 20 (женщина) лет. Социальная пенсия тем, кто не имеет такой стаж - Br 115,46. Вместе с тем ряд категорий пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты, которые увеличат их пенсию.

Последний раз размер пенсии в стране увеличивался 1 августа. До конца этого года планируется выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.

На государство надеяться не стоит

А на какие пенсии смогут рассчитывать белорусы, которым сегодня 30-35 лет? Об этом мы спросили у научной сотрудницы Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Марии Акуловой.

По словам собеседницы, исследование, проведенное перед началом повышения пенсионного возраста, показывало, что обеспечить устойчивость действующей пенсионной системы без проведения реформ не получится. Иначе придется снова повышать пенсионный возраст – не менее, чем до 65-67 лет как для мужчин, так и женщин. И это только для того, чтобы обеспечить нынешних пенсионеров.

Мария Акулова отметила важность качественного реформирования пенсионной системы. Например, необходимо вводить накопительный элемент. Также требуют реформы системы помощи безработным и женщинам в декрете. Но «это сложный и болезненный процесс», который к тому же требует устойчивого функционирования экономики.

Поэтому необходимо «уже с лет 30 начинать самостоятельно откладывать определенные деньги» на старость.

- «Пусть то будет некое добровольное страхование, или какие-нибудь депозиты. Если в нынешних условиях рассчитывать, что мне 30 и я до 65 буду работать, то не факт, что будет какая-то гарантированная пенсия со стороны государства», - заявила экономист.

Откладывать 10% дохода

Эксперт полагает, что рисков несохранения сбережений, как это было во время распада СССР, теперь нет, так как существенно вырос профессионализм Национального банка. А те, кто не доверяет белорусским банкам, могут обратиться к иностранным. Можно воспользоваться и услугами международных страховых компаний, которые «показывают себя достаточно успешно на рынках в течение десятков лет». Вариантом инвестирования Мария Акулова назвала и корпоративные облигации крупного игрока, у которого «вероятность того, что он сдуется или схлопнется, невысока».

На свою дополнительную пенсию собеседница советует откладывать хотя бы 10% ежемесячного дохода, чтобы создавать «постепенно подушку безопасности».

Мария Акулова не исключает, что примерно через пять лет власти Беларуси могут приступить к конкретным реформам в социальной сфере, «так как откладывать (решение вопроса - ред.) становится все труднее и труднее».