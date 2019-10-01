Олег Дулуб: Тринадцать лет доминирования БАТЭ — это эпоха застоя 1.10.2019, 18:36

Олег Дулуб

Экс-главный тренер БАТЭ и «Атырау» констатировал, что не видит прогресса в нашем футболе.

Экс-главный тренер борисовского БАТЭ и "Атырау" Олег Дулуб в передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" констатировал, что не видит прогресса в нашем футболе за то время, когда золотые медали неизменно выигрывали "желто-синие", передает pressball.by.

- Более структурная атакующая игра сейчас у Бреста. На втором месте — "Шахтер", теневой лидер. Третьим, думаю, будет БАТЭ. Я переживаю за Брест, потому что там работает Василий Хомутовский. Там вкладываются деньги, это один из немногих клубов, где они направляются в детско-юношеский футбол. Брест — это луч света в нашем футболе. Может, там ошибаются. Но, если глядеть со стороны, мои симпатии на стороне "Динамо".

- Многие говорят, что белорусскому футболу было бы полезно иметь нового чемпиона. Как к этому относитесь?

- Как ни парадоксально звучит, это была эпоха небольшого застоя. В любой стране смена лидеров происходит каждые год-два, чтобы клубы получали деньги от выступлений на международной арене и необходимый европейский опыт. Чем больше сильных клубов внутри, тем сильнее чемпионат. Об этом судят не по возможностям лидеров, а по последней команде. Вот, есть у нас минское "Торпедо" — это и есть уровень белорусской высшей лиги.