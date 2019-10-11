«Источник мира» от Эрдогана Павел Фельгенгауэр

11.10.2019, 10:42

Павел Фельгенгауэр

Сбрасывая бомбы на курдов в Сирии, Турция рискует поссориться с Западом.

9 октября турки начали антитеррористическую операцию «Источник мира» — бомбежку и обстрелы северной части Сирии, находящейся под контролем курдов, так называемой Раджавы. Причем бомбят они, похоже, достаточно глубоко и обстреливают ту зону, которую надеются оккупировать — то есть приграничную территорию глубиной примерно в 30–40 км. Используют дальнобойную тяжелую артиллерию и авиацию. Авиация у них натовских стандартов — в основном американские бомбардировщики F-16, собранные в Турции по лицензии. Дальнобойная качественная артиллерия, тоже натовского стандарта, очень прицельная и бьет на 40 км. Таким образом, турки простреливают тяжелой артиллерией и бомбят всю Раджаву.

У курдов нет ничего, что они могли бы противопоставить артиллерии и авиации.

У них нет систем ПВО, они не могут вести контрбатарейную борьбу и подавлять тяжелую артиллерию, им остается только зарываться в землю, обороняться и иногда контратаковать, чтобы сдерживать турецкое наступление.

С турецкими войсками взаимодействует Сирийская свободная армия (ССА) — оппозиционные президенту Асаду сирийские части. Для Турции их продвижение вглубь Раджавы важно в политическом плане: мол, это вторжение сирийцев, освобождающих свою территорию от курдского засилья. А еще для турецкого руководства очень важно уменьшить число возможных потерь среди турецких военных (по большей части — призывников): существенные потери явно не будут одобрены турецким обществом. Видимо, в атаку пойдут сирийцы из ССА, а турки будут настойчиво «долбить» курдские формирования с воздуха и обстреливать из дальнобойных орудий, пока те не начнут отступать.

Международная реакция на турецкое вторжение сейчас довольно однородна — все, в общем-то, осуждают действия Анкары: и Европейский союз, и правительство в Дамаске, даже Иран и Москва высказывают некоторое осуждение (Москва, похоже, меньше всех). Правительство Асада называет это агрессией и наверняка постарается как-то помочь курдам, а заодно и расширить на курдский регион свое влияние. Россия курдам помогать не будет, рассчитывать на российские ВКС курдам не приходится.

Для России пока самое важное не то, что происходит там, на земле, хотя у РФ традиционно хорошие отношения с курдами еще со времен Сталина.

Гораздо важнее состояние отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Если возмущение Вашингтона в итоге выльется в серьезные антитурецкие санкции, это приведет к очень большому конфликту между Турцией и США, между Турцией и Европой, что для Москвы вполне выгодно. Давняя и любимая ее цель — отжать Турцию от НАТО, США и Запада как можно дальше — может осуществиться. А потому Москве остается наблюдать за схваткой «тигров» в долине и ждать политических дивидендов.

Американцы пока размышляют над возможными санкционными мерами. Вашингтон, например, может ввести полное оружейное эмбарго, включая поставки запчастей и комплектов систем вооружения, а у турок значительная часть этих систем — западного происхождения. Это серьезно ударит по турецкому ВПК, использующему западные лицензии. Европейское оружейное эмбарго тоже возможно. Например, со стороны Германии: у турок на вооружении немецкая артиллерия и танки «Леопарды».

Возможны и разного рода экономические и финансовые санкции — по нефти, газу, переводу денег.

Конгресс будет продавливать эту идею, но непосредственно введение таких мер — прерогатива исполнительной власти, то есть президента и Белого дома. Пока Трамп не очень к этому готов, но, возможно, ему придется пойти на подобные шаги, если возмущение, в том числе со стороны республиканцев, будет очень уж сильным.

Впрочем, нынешняя военная кампания против курдов популярна в турецком обществе, а западное давление рассматривается как вмешательство иностранцев в турецкие внутренние дела (турки считают войну с курдами своим внутренним делом). Поэтому Эрдогана на данном этапе поддержит не только его партия, но и оппозиция.

Хуже всех придется курдам. В конечном итоге им придется отступить. Но они будут наносить ответные удары по военным объектам, по полицейским, солдатам (в том числе и на территории Турции), а курдские протесты начнутся по всему миру, в том числе и в Москве.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»