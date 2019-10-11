Назван лауреат Нобелевской премии мира 7 11.10.2019, 12:14

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Абий Ахмед

(обновлено) В этом году на награду претендовал 301 кандидат.

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Решение Нобелевский комитет огласил сегодня, 11 октября.

Эфиопский премьер был награжден «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», говорится в решении жюри, которое цитирует dw.com.

С 1998 по 2000 годы длился эфиопо-эритрейский вооруженный конфликт за контроль над спорными пограничными территориями. Жертвами войны, по оценкам международных наблюдателей, стали около 60 тыс. эфиопов и 40 тыс. эритрейцев После окончания войны между сторонами конфликта наблюдалась напряженность.

8 июля 2018 года Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, они также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер.

Награда присуждается за вклад в укрепление мира на планете.

В этом году на награду претендовал 301 кандидат — 223 человека и 78 организаций.

А в минувшем году ее лауреатами стали Дени Маквеге и Надя Мурад — за их усилия по прекращению использования насилия в качестве оружия войны и конфликтов.