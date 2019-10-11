Лукашенко об учениях НАТО: Нам с Путиным нужно подумать, как себя обезопасить 37 11.10.2019, 12:18

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Фото: Саша Гусов

Диктатор агрессивно высказался по поводу предстоящих учений в Польше и Балтии.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БелТА.

"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально.

Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с Путиным придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало", - сказал он.

Напомним, между Россией и Беларусью подписана так называемая военная доктрина «союзного государства», которая фактически превращает белорусскую армию в продолжение российской.