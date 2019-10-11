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Южная Корея купит у США еще 20 истребителей F-35

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  • 11.10.2019, 13:12
Южная Корея купит у США еще 20 истребителей F-35

Сеул объявил о продолжении закупок истребителей пятого поколения.

10 октября правительство Южной Кореи объявило, что планирует продолжить закупки дополнительных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В 2021—2025 годах корейские ВВС собираются получить эти самолеты, которые обойдутся в 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Scramble Magazine со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Еще в 2014 году ВВС Южной Колеи заказали у США 40 F-35A на 6,4 миллиарда долларов. Поставки стартовали в начале нынешнего года, и на сегодня Сеулу отправлено восемь самолетов.

Источники в южнокорейском правительстве ранее утверждали, что в страну могут быть поставлены истребители вертикального взлета F-35B, чтобы использовать их с палубы нового 30 000-тонного универсального десантного корабля, который вступит в строй в 2030-х годах. Но Корейский институт оборонного анализа опроверг эту информацию, заявив, что Сеул закупит F-35A, а не B. Возможно, это связано с тем, что палубная версия истребителя намного дороже обычной.


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