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Россия отказалась признавать перед Беларусью долг за «налоговый маневр»

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  • 11.10.2019, 16:47
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Россия отказалась признавать перед Беларусью долг за «налоговый маневр»

Компенсации не будет.

Расчеты белорусского министерства финансов по поводу потерь из-за российского налогового маневра некорректны, так как эта сумма не относится к обязательствам России перед Беларусью, заявил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

По словам Осипова, в таком свете рассуждения выглядят странными. "Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит", — цитирует чиновника издание.

"Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед Беларусью, в том числе финансовыми", - добавил он.

10 октября глава белорусского Минфина Максим Ермолович сообщил, что в 2020 году потери от налогового маневра составят 400 миллионов долларов, а за два года, 2019-й и 2020-й, потери достигнут 800 миллионов.

Россия — единственный поставщик нефти в Беларусь. По соглашению 2017 года Москва поставляет 24 миллиона тонн сырья, при этом шесть миллионов тонн Минск имеет право направлять на реэкспорт, а экспортная пошлина идет в белорусский бюджет.

Налоговый маневр означает, что если раньше Беларусь получала нефть по внутренним российским ценам, то к 2024 году стоимость достигнет мирового уровня.


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