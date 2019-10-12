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Экономист: «Кино» для Лукашенко скоро закончится

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  • 12.10.2019, 8:12
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Экономист: «Кино» для Лукашенко скоро закончится
Фото: Радыё Рацыя

Диктатору посоветовали не заниматься не своим делом.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» экономист Леонид Заико рассказал primus.by, почему традиционные методы обогащения белорусской номенклатуры идут в разрез с национальными интересами.

- Лукашенко много шутил на Форуме регионов в украинском Житомире. В чем дело? Неужели все так хорошо в стране, что можно и пошутить?

- А что ему остается делать? Во-первых, с Путиным он уже не пошутит — там совсем другой юмор, на стерхах с ним тоже не полетаешь…

Во-вторых, собрались два парня, не имеющие отношения к экономической политике — почему бы не пошутить?

- Но ведь Лукашенко имеет отношение к белорусской экономической политике…

- Так вот: лучше бы он этого не делал. У меня в молодости была девушка, которая заставляла меня есть свой супчик — лучше бы она его не готовила… Так бы я на ней, наверное, женился, но когда я попробовал ее супчик… Так вот, у нас в стране разворачивается точно такая история: не занимайся не своим делом.

- Но на Украину приходится 69% белорусского товарного экспорта. Причем это — нефтепродукты, углеводороды, каменный уголь, кокс… Все то, что Беларусь не производит. Неплохо устроились?

- А это кино для Лукашенко скоро закончится. Потому что в Кремле сидит «гэбэ». И «гэбэ» смотрит, как мышата играют в бейсбол. Понимаете, сидят две кошки. Одна, черная, сидит в Кремле, и вторая, рыжая, в Вашингтоне.

- Но ведь на этих схемах зарабатывают не только белорусские посредники, но и российские джентльмены и товарищи…

- Им это скоро надоест. Это первое.

А второе — дьявол скрывается в деталях. Те, кто отпускает Беларуси нефть, дают сверх наших необходимостей 15 млн тонн. Есть абсолютно жесткая геополитика нефти. Везде. В Саудовской Аравии, например, недавно произошел полет ночных стрижей, которые маленькими дронами принесли Кремлю 40 млрд долларов дополнительного дохода. Так они теперь могут их там производить и стимулировать…

А что уже говорить про этот цирк, который происходит у нас? Единственное что, в Кремле подумали: «Пусть в Беларуси пока грузят «апельсины бочками», ведь все равно украинские войска отводятся от линии соприкосновения».

Что же касается украинского экспорта в Беларусь: там сидят люди, очень близкие к Коле и к Александру Григорьевичу. Это касается бизнеса, основано на экспорте отходов, полученных при производстве растительных масел — проще говоря, жмыха. У меня один знакомый бизнесмен попытался в этот бизнес войти.

Оказалось, что там такая схема работает: там есть несколько человек, они сели на этот жмых, жмыхуют на 120 миллионов долларов и поставляют это все на птицефабрики.

И тут меня удивила одна история: взяли какую-то девушку с птицефабрики и посадили. А она любила какого-то литовца, который поставлял жмых. И она, наверное, перепутала «правильный» и «неправильный» жмых…

А бизнес этот для отдельных людей в Беларуси — просто бубочка. Сел себе на жмых, жмыхуешь — и можешь себе открывать магазины, рестораны, покупать дома и прочее. Поэтому жмых — это главная номенклатурная позиция, за которую держаться не только белорусские чиновники, но и «политики».

Вообще я хочу объяснить Лукашенко, что если он хочет вырастить «киллера» для белорусского крестьянина, то можно развивать «торговые связи» с соседями в том же ключе. Вы понимаете, что вы делаете? Умный политик такого делать бы не стал. Я как типичный представитель жесткой национальной позиции говорю: зачем вы продаете бензин и солярку могильщикам белорусского АПК?

Однажды одна серьезная организация спросила: «Заико, вот ты экономист, расскажи, как можно убить белорусскую экономику? Где ее самые слабые места?». И я им ответил: «Ребята, если хотите это сделать, нанесите удар по сельхозпродукции». После этого все начнет рушиться очень быстро.


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