Чем известен Абий Ахмед, получивший Нобелевскую премию мира? 2 12.10.2019, 8:59

Абий Ахмед

Фото: Reuters

Политика любят называть «африканским Обамой».

11 октября в Осло объявили имя лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Вопреки ожиданиям, награда досталась не 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, а 43-летнему премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Кто этот человек и за что он получил премию — в материале tut.by.

Да где эта Эфиопия вообще?

Ну все знают, что Эфиопия находится в далекой Африке. Минутка геограмотности: страна является второй по численности населения на континенте — в ней проживают более 100 млн человек, а площадь государства — более 1,1 млн квадратных километров (то есть в 5,5 раза больше и в 10 с лишним раз населеннее Беларуси).

Экономика Эфиопии зависит в основном от сельского хозяйства, и главная гордость страны (и 60% экспорта сельхозпродукции) — это кофе. Промышленность в стране развита слабо. Но в страну идет стабильный поток инвестиций из Китая, Индии и Саудовской Аравии, а власти умело распоряжаются ими, вкладывая их в новые автомобильные и железные дороги, связывающие Эфиопию с соседними странами, что потихоньку превращает государство в новый экономический центр региона. Недаром в 2018 году МВФ назвал Эфиопию самой быстроразвивающейся экономикой Африки.

И, кстати, Эфиопия — единственная страна континента, которую не удалось колонизировать.

А какое это имеет отношение к Абию Ахмеду?

Самое прямое. Эфиопия долгое время была монархией, пока в 1974 году власть в свои руки не взял диктатор Менгисту Хайле Мариам. В стране воцарился «красный террор», унесший жизни более 100 тысяч эфиопов, а через 10 лет, в середине восьмидесятых, — голод, из-за которого погибли более миллиона человек.

Именно в такой стране в 1976 году у отца-мусульманина и матери-христианки появился Абий Ахмед Али. По его собственным словам, в детстве он жил в крайней бедности и «спал на голой земле» в доме без электричества и водопровода. В 15 лет он присоединился к повстанческому движению против режима Мариама. Диктатор был свергнут, а Эфиопия с марксистских рельсов стала на рыночные.

А Абий Ахмед решил продвигаться по военной лестнице. В 1995 году он отправился в составе миротворческого контингента ООН в Руанду, где за год до этого произошел геноцид. В ходе эфиопо-эритрейской войны за приграничные территории служил в разведке. В 2007 году он основал Эфиопское агентство безопасности информационных сетей (INSA) и занимался обеспечением информационной безопасности и коммуникаций страны. Военную службу Абий Ахмед оставил только в 2010 году в звании подполковника.

Образования, полученного им в колледже по специальности «компьютерная инженерия», отставному подполковнику показалось недостаточно. В 2011 году Абий Ахмед получает магистерский диплом Школы бизнеса Гринвичского университета в Великобритании. Спустя два года закончил магистратуру в области бизнеса и делового администрирования в частном университете в Огайо в США. И, наконец, два года назад Абий Ахмед защитил диссертацию по проблемам мира и безопасности в Университете Аддис-Абебы.

Параллельно с получением образования Абий Ахмед работал и строил политическую карьеру. Он стал депутатом Совета народных представителей (аналог нашего парламента. — Прим. tut.by) и занимался преодолением религиозных конфликтов между христианами и мусульманами, а также проблемами своего родного штата Оромия.

Фото: Reuters

В 2014 году Абий Ахмед стал директором Информационного центра науки и технологий, а в 2015 году — министром науки и технологии Эфиопии. В феврале 2018 года подавляющим большинством голосов депутатов его избрали премьер-министром страны.

Стал премьером, и что?

Эфиопия — парламентская республика, а значит, президент в этом государстве выполняет декоративную функцию, а вся власть сосредоточена в руках премьер-министра. Властью Абий Ахмед воспользовался в полной мере, начав свою работу на посту главы правительства с того, что освободил из тюрем политзаключенных и журналистов. Также он отменил запрет на создание новых политических партий и разрешил судебное преследование чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека, уволил военных и гражданских лидеров, которые подозревались в коррупции, и упразднил цензуру в СМИ.

На половину министерских постов в своем правительстве он назначил женщин. Объясняя свое решение парламенту, Абий Ахмед заявил, что женщины менее коррумпированы, чем мужчины, и помогут восстановить в стране мир и стабильность. И именно с его подачи и при его поддержке впервые в Эфиопии пост президента заняла женщина — ею стала Сале-Ворке Зевде.

В Эфиопии премьер-министр пользуется популярностью у населения, не в последнюю очередь из-за его неожиданных решений.

Когда осенью 2018 года недовольные солдаты пришли к резиденции в знак протеста против низких зарплат и разбили там импровизированный лагерь, Абий Ахмед вышел к недовольным военным, попенял им на нарушение дисциплины и приказал «упасть- отжаться». При этом сам показал им, как это надо делать, а после того, как ситуация немного разрядилась, пообещал решить вопрос с жалованием.

Когда вновь остро встал вопрос о том, что лесной покров Эфиопии неуклонно сокращается (с 35% в начале XX века до чуть более 4% в 2000-х), а в столице государства Аддис-Абебе на каждого жителя приходится только 0,3 квадратного метра зеленой зоны, то Абий Ахмед не стал просить международные гранты и произносить экспрессивные речи с трибуны ООН, а просто устроил званый ужин. Весной этого года он устроил роскошный прием для бизнесменов и представителей международных организаций в столичном дворце императора Менелика. Участие в ужине стоило 173 тысячи долларов для каждого из 300 гостей, а собранные деньги (почти 52 млн долларов) пошли на озеленение столицы.

На этом, кстати, Абий Ахмед не остановился: он организовал общественную программу по высадке деревьев, к которой привлек более миллиона добровольцев. Этим летом за 12 часов они посадили 350 млн деревьев. Сажал деревья и сам премьер-министр.

Фото: Facebook/Pmoethiopia

Так Нобелевскую премию мира ему дали за это?

Нет. Премию он получил за то, что подписал мирное соглашение с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, поставив точку в двадцатилетнем конфликте между государствами из-за приграничных территорий.

Чтобы объяснить суть конфликта, придется провести небольшой исторический ликбез. После Второй мировой войны под нажимом британской военной администрации Эритрея вошла в состав Эфиопии. Народ Эритреи такое положение дел не устраивало, поэтому в стране вспыхнула партизанская война, которая длилась вплоть до получения Эритреей независимости в 1993 году. Эритрею возглавил президент Исайяс Афеверки, которого лучше всего характеризует тот факт, что, не дожидаясь окончания своего президентского срока (к черту формальности!), просто взял и отменил выборы.

С потерей Эритреи Эфиопия лишилась выхода к морю, чем Афеверки решил воспользоваться и стал поднимать плату за пользование портами Красного моря, которая оказалась для Аддис-Абебы непосильной. Эфиопия ответила Эритрее спором из-за несправедливого, на ее взгляд, раздела территории. На самом деле спорные приграничные территории не имели никакого стратегического значения, но разгоревшийся конфликт 1998−2000 годов унес около 100 тысяч жизней. Война завершилась подписанием мирного соглашения, но договоренности не выполнялись, и страны оставались в состоянии конфликта еще почти два десятилетия.

Придя к власти, Абий Ахмед решил покончить с этим затянувшимся кризисом. Он отправился в столицу Эритреи Асмэру и подписал с Исайясом Афеверки мирное соглашение. Стороны восстановили дипломатические отношения, договорились об экономическом сотрудничестве и возобновили транспортное сообщение между странами, а Эфиопия вновь получила доступ к эритрейским портам.

Абий Ахмед и Исайяс Афеверки. Фото: Reuters

Так он заслужил премию?

Как заявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, инициатива Абия Ахмеда по разрешению приграничного конфликта с Эритреей поможет добиться позитивных изменений для всего населения Эфиопии и Эритреи.

В Нобелевском комитете также отметили демократические реформы, которые проводит премьер-министр Эфиопии, дающие многим гражданам страны «надежду на лучшую жизнь и светлое будущее».

— Норвежский Нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке, — говорится в пресс-релизе. — Норвежский Нобелевский комитет надеется, что Нобелевская премия мира укрепит позиции премьер-министра Абия и поддержит его в важной работе во имя мира и примирения.

Абия Ахмеда любят называть «африканским Обамой», который также получил в свое время Нобелевскую премию мира — так сказать, авансом (и как говорят многие, зря).

Надеемся, что никто в будущем не сможет сказать такое же об Абие Ахмеде.