Как «тунеядцы» снова напугали Лукашенко 12.10.2019, 9:30

Раздражающие людей меры власти отложили на «после выборов».

До «парламентских выборов» в Беларуси остались считанные недели, до «президентских» — меньше года. Страна вступила в электоральный цикл, и в такие времена власти налагают вето на любые решения, которые могут больно ударить по обществу, пишут naviny.by.

Не время волновать электорат

Власти в последние годы ведут безуспешную борьбу с лицами, которые по каким-то причинам официально не заняты в экономике. И дополнительным налогом их пытались обложить, и теперь вот хотят вменить им в обязанность оплачивать отопление по полной программе. В общем, все делается для того, чтобы заставить «тунеядцев» работать.

Однако в «предвыборный» период даже к этой категории граждан власть решила проявить милость.

На этой неделе правительство объявило о том, что с 1 октября 2019-го на 1 мая 2020-го переносится дата, когда не занятые в экономике граждане должны будут оплачивать полную стоимость отопления. Фактически, «тунеядцам» дали еще год, то есть до следующего отопительного сезона, чтобы как-то легализовать свои доходы и избежать больших трат на ЖКУ.

К слову, сейчас полный тариф на отопление составляет 88,99 рубля за 1 Гкал, в то время как субсидируемый государством — 18,4831 рубля; на природный газ с индивидуальными счетчиками учета — 0,4319 рубля за 1 кубометр, субсидируемый — 0,119 рубля. Таким образом, полные тарифы на отопление превышают субсидируемые в 4-5 раз.

Понятно, что если сейчас, в «предвыборный» период, заставить «тунеядцев» по полной программе оплачивать отопление, то высока вероятность роста в обществе массового недовольства.

Впрочем, власти решили повременить и с другими непопулярными мерами.

Как и в случае с отоплением, население сейчас далеко не в полной мере возмещает полную стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом находится в районе 20%.

В прошлом году государство повышало тарифы на эти услуги, а в этом проезд ни в автобусах, ни в поездах, курсирующих по территории страны, не подорожал ни на копейку.

Из-за предстоящих «выборов» правительство пока не инициирует и другие непопулярные меры.

В частности, на официальном уровне заглохла тема реформирования сектора госпредприятий. Правительство из-за электорального цикла не готово заниматься этим вопросом, поэтому Всемирному банку не удается согласовать с властями дорожную карту структурных реформ.

Наконец, на фоне «предвыборной кампании» никто из официальных лиц публично не поднимает и другие злободневные вопросы, а именно — необходимость дальнейшего повышения пенсионного возраста, бюджетную реформу в связи с негативным влиянием пресловутого налогового маневра.

Вместо этого на 2020 год в Беларуси верстается дефицитный бюджет. Можно позволить — впереди «выборы»!

Острые темы всплывут через год

Опыт последних двух десятилетий свидетельствует о том, что резонансные темы, которые не вызывают радости у электората, всплывают после завершения главной «избирательной кампании», то есть «президентских выборов».

Накануне «выборов» 2010 года власти всяческим образом держали валютный курс. Нацбанк для решения этой задачи даже привлекал валютные ресурсы коммерческих банков. А после завершения «избирательной кампании» держать курс возможностей уже не было, и проблемы, накопившиеся в платежном балансе, обернулись затяжным валютным кризисом.

В 2015 году электорату о готовящихся резонансных событиях также не говорили накануне «выборов». Зато после закрытия избирательных участков власти оперативно стали принимать непопулярные решения. В частности, была объявлена деноминация и проведена реформа на рынке вкладов, в результате которой условия размещения депозитов существенно ужесточили.

По мнению экспертов, в 2020 году ситуация повторится, и после «выборов» электорату объявят о непопулярных решениях, а пока, на период «избирательной кампании», даже к «тунеядцам» государство готово проявлять милость.

«Почему отложили повышение стоимости отопления для «тунеядцев»? Ранее заявлялось, что у нас в стране количество людей, которые официально не заняты в экономике, измеряется в сотнях тысяч. Если сейчас им резко поднять стоимость отопления, то это может сформировать социальную напряженность в предвыборный период, поэтому на этот шаг государство и не идет», — считает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

После «выборов», полагает экономист, государство вернется к непопулярным решениям, что, в частности, может выразиться в повышении административно регулируемых цен (в частности, на проезд в общественном транспорте).

Также могут активизироваться процессы по подготовке госпредприятий к реструктуризации, считает эксперт. «Экономика практически не растет, поэтому непопулярные решения по повышению эффективности госпредприятий рассматривать придется», — предполагает Олег Мазоль.

Другие наблюдатели также ожидают, что после «выборов» готовность властей принимать непопулярные решения вырастет.

«После выборов, скорее всего, поднимут тарифы на те услуги, стоимость которых население полностью не возмещает. Кроме этого, велика вероятность того, что будет повышена стоимость отопления для «тунеядцев». А в среднесрочной перспективе стоит ожидать решения о дальнейшем повышении пенсионного возраста», — предполагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Что касается реформ в госсекторе, которые могут быть наиболее болезненными для значительной части общества, то строить прогнозы по этому вопросу весьма сложно, считает Иосуб.

По его мнению, само по себе завершение электорального цикла не станет поводом для таких чувствительных реформ, которые чреваты сокращением избыточной занятости на госпредприятиях.

«Нет пока политической воли заниматься этим вопросом. Но если Беларусь не договорится благополучно с Россией по нефтегазовым вопросам, то в течение трех лет могут возникнуть очень серьезные основания для принятия непопулярных решений по реформированию неэффективной части экономики», — прогнозирует Иосуб.