Пресс-секретарь Медведева – властям Беларуси: Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит 16 12.10.2019, 12:45

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В правительстве РФ сочли странными попытки официального Минска оценить потери от налогового маневра.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что потери страны в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят $400 млн.

– Странное рассуждение министра финансов Беларуси, – сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, сообщает ТАСС.

– Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит, – отметил пресс-секретарь. – Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовыми.