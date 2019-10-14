Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией 14.10.2019, 7:33

ФОТО: KURDISHSTRUGGLE

Стороны достигли соглашения, которое должно помочь отразить наступление.

В рамках соглашения, достигнутого между курдскими группировками и Дамаском, правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить наступление Турции. Об этом говорится в заявлении курдской стороны, сообщает Reuters (перевод — РБК).

Развертывание войск поддержит курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) в их противостоянии с «агрессией и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники», говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что сирийская армия двинулась в северные части страны, контролируемые курдами. Было ли какое-то соглашение между Дамаском и курдскими группировками на тот момент до конца оставалось неясным.

О переговорах представителей курдской стороны и официального Дамаска сообщало агентство Reuters. По его данным, переговоры состоялись на российской военной базе. О возможном соглашении между курдами и Дамаском говорил и глава Пентагона Марк Эспер, комментируя вывод из региона американского воинского контингента.