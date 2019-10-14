Выборы в Польше: как распределятся места в парламенте 14.10.2019, 7:40

(обновляется) Обработаны 42,22% бюллетеней.

Государственная избирательная комиссия (PKW) в Польше опубликовала предварительные итоги выборов в Сейм.

Согласно данным на 5.00 утра (6.00), большинство мест в парламенте Польши получает правящая партия «Право и Справедливость» (PiS).

После обработки 42,22% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за «Право и Справедливость» (PiS) проголосовали 49,30% избирателей; за «Гражданскую коалицию» (КО) - 22,27%; за «Союз демократических левых» (SLD) - 10,88%; за PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe,) - 9,75%; за Конфедерацию «Свобода и независимость» - 6,62%.

В итоге места в Сейме распределяются следующим образом: «Право и Справедливость» - 239 депутатов; «Гражданская коалиция» (КО) - 131; «Союз демократических левых» (SLD) - 46; за PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe,) - 30; Конфедерация «Свобода и независимость» - 13.