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СМИ: «Повар» Путина мог находиться на борту рухнувшего в Конго АН-72

  • 14.10.2019, 8:19
  • 3,539
СМИ: «Повар» Путина мог находиться на борту рухнувшего в Конго АН-72

Информация появилась в нескольких источниках.

Черная полоса для ЧВК «Вагнер» никак не хочет сменяться на белую: в ряде независимых источников появилась информация о гибели отца-основателя военной кампании, а по совместительству «повара Путина» — Евгения Пригожина во время авиакатастрофы АН-72 в Конго 11 октября, сообщает телеграмм-канал «Запретное мнение».

Смерть Пригожина официально пока не подтверждена, но достоверно известно, что :

— крушение судна произошло 11 октября;

— разбившийся самолет принадлежал президенту ДР Конго, а во время авиакатастрофы судном управлял его личный пилот;

— накануне бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и летел самолет, но встреча так и не состоялась.

Ситуация прояснится в течение ближайших дней, но кремлеботы по всей РФ вздрогнули, а дети в московских школах и детских садах начали возвращаться в столовые своих учреждений — уже сейчас.


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