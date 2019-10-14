Приговор российскому активисту Константину Котову оставлен без изменений 14.10.2019, 18:45

Константин Котов

Активист приговорен к четырем годам лишения свободы.

Московский городской суд оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Апелляционную жалобу на приговор поддерживали 12 адвокатов. В суд пришли несколько десятков человек, чтобы поддержать гражданского активиста. В зал заседания, однако, допустили не всех, большая часть пришедших наблюдает за рассмотрением дела из комнаты с видеотрансляцией. Котова тоже не привезли в суд из СИЗО, он участвует в заседании по видеосвязи.

Радио Свобода ранее публиковало кадры задержания Котова на акции 10 августа, на которых видно, что в этот день активист только успел выйти из метро, как сразу же был схвачен полицией. Суд первой инстанции не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.