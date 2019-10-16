Каспаров: Путина волнуют только деньги, а Китай мыслит в масштабах столетий 16.10.2019, 19:18

Гарри Каспаров

Российская технологическая угроза носит тактический характер, китайская — стратегический.

По словам бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, пока использование технологий в геополитической сфере в России направлено на достижение краткосрочных выгод, а Китай нацелен на долгую игру.

Хотя Россия и Китай часто действуют сообща в связи с их напряженными отношениями с Америкой, Каспаров, давний критик российского президента Владимира Путина, считает, что технологическая угроза со стороны обеих стран должна рассматриваться по-разному, пишет CNBC (перевод - inosmi.ru).

По его словам, угроза со стороны Москвы заключается в «немедленной выгоде»: «Угроза со стороны России — во многом тактическая угроза, угроза, возможная благодаря ловкому маневрированию современными технологиями и подрывающая основы свободного мира».

Использование Россией технологий для вмешательства в президентские выборы США в 2016 до сих пор порождает новые и новые заголовки в прессе, в то время как рост технологической мощи Китая становится центральным вопросом в торговой войне Китая и Америки.

Каспаров, нынешний посол безопасности в компании-производителе антивирусных программ Avast, критикует эксплуатацию технологий Россией, связывая предполагаемое распространение фейковых новостей в интернете с так называемой «фабрикой троллей» — расположенным в России Агентством интернет-исследований.

По мнению Каспарова, в случае с Китаем угроза «более стратегическая»: «Это больше про сбор данных и про долгую игру. Пока Путина волнуют доллары и сиюминутные политические выгоды, китайцы мыслят в масштабах столетий».

Одно можно сказать наверняка: Каспаров считает, что «эти угрозы вполне реальны».

Что касается высокотехнологичного производства, Китай намерен превратиться в глобальную электростанцию в рамках реализации программы «Сделано в Китае — 2025». Также Пекин стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году.

Рост технологического сектора страны стал ключевым компонентом напряженных переговоров с США, добавившими телекоммуникационного гиганта Huawei и другие китайские компании в черный список.

«Необходимо показать силу»

Еще одно разногласие по поводу того, как Пекин отвечает на критику, возникло между США и Китаем несколько недель назад, когда власть отреагировала на недавно прошедший антиправительственный митинг в Гонконге.

После того как несколько локальных китайских брендов расторгли контракты с американской баскетбольной лигой из-за комментариев генерального директора «Хьюстон рокетс» Дэрила Мори в поддержку гонконгских протестов, китайское государственное телевидение объявило, что прекратит трансляцию предсезонных игр НБА.

Тем временем, явно пытаясь успокоить Китай, американский игровой гигант Activision Blizzard забанил профессионального игрока в Hearthstone Чана blitzchung Нг Вая и лишил его заработка, когда тот в одном интервью поддержал протестующих. Правда, потом компания сократила срок запрета и вернула призовые деньги.

Каспаров раскритиковал американские фирмы, преклоняющиеся перед китайской цензурой, сказав, что компании, отказывающиеся от спонсорства определенных спортивных лиг или игроков из-за политических заявлений, должны столкнуться с бойкотом.

Каспаров может и не быть фанатом торговой войны, развернутой Трампом, но, когда речь идет о таких странах, как Китай, он считает, что «необходимо показать силу»: «Необходимо показать недемократическим странам, что у терпения есть предел».

В 1985 году в возрасте 22 лет Каспаров стал самым молодым чемпионом мира по шахматам, а затем и активным политическим деятелем. В конце 90-х он сразился с суперкомпьютером Deep Blue компании IBM, выиграв у него первый матч и проиграв второй.