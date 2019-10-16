Ватикан представил «умные» четки для молитв 16.10.2019, 21:05

Устройство разработано для того, чтобы помогать молодым людям в чтении молитв.

Ватикан выпустил «умные» электронные четки «Click to Pray», которые должны помочь пользователю во время чтения молитв, сообщает РБК со ссылкой на Engadget.

Гаджет представляет из себя десять черных бусин и «умный» крест. Для активации устройства используются жесты — его владелец должен перекреститься, пишет Vatican News. Устройство разработано для того, чтобы помогать молодым людям в чтении молитв, отмечает издание.

Четки синхронизированы с мобильным приложением, они будут следить за тем, как пользователь использует их в ходе молитвы, и сохранять соответствующую информацию — таким образом владелец сможет следить за своим прогрессом.

Устройство стоит €99 (около $110). Гаджет представили на пресс-конференции в Ватикане 15 октября.

Данный проект — часть инициативы Pope’s Worldwide Prayer Network, направленной на мобилизацию католиков по всему миру. Разработкой устройства занималась компания GadgeTek Inc.