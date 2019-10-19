В Польше отмечают Национальный день памяти несломленных духовных лиц 19.10.2019, 18:31

Президент Польши возложил цветы на могиле ксендза белорусского происхождения Ежи Попелушко.

8 октября, во время памятных мероприятий по случаю 35-й годовщины смерти католического священника Ежи Попелушко, польский президент возложил цветы на его могиле, которая находится на территории храма святого Станислава Костки в варшавском районе Жолибож, передает «Радио Польша».

«Блаженный отец Ежи шел дорогой укрепления сердец, поддержки веры в Бога и в то, что раньше или позже Польша будет свободной», - сказал Анджей Дуда. Он также напомнил, что 19 октября связано с мученической смертью капеллана варшавской «Солидарности», убитого спецслужбами ПНР: «В память его мученичества в этот день – 19 октября – польский Сейм в прошлом году установил Национальный днем памяти несломленных духовных лиц, то есть всех тех, кто не сломались в борьбе за веру, в борьбе за Польшу, борясь молитвой, борясь словом. Они отдали жизнь, были убиты не только во время военного положения, но и позже до 1989 года», – сказал президент Дуда.

По случаю Национального дня памяти несломленных духовных лиц, а также 35-й годовщины мученической смерти о. Ежи Попелушко, в Варшаве проходит ряд памятных мероприятий, в том числе городская игра.