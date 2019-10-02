СМИ обратили внимание на странное поведение Лукашенко в Ереване 49 2.10.2019, 7:57

16,324

Диктатор опоздал на встречу, занимался неизвестно чем и улетел досрочно.

1 октября в Ереване прошел саммит ЕАЭС. Лукашенко прилетел накануне вечером. Благодаря онлайн-трансляции, которую вел армянский портал news.am, можно было рассмотреть церемонию встречи в аэропорту во всех подробностях, пишет kp.by.

Вместе с Лукашенко в машине уехал и посол Беларуси в России, он же спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках «союзного государства» Владимир Семашко. Кортеж отправился на прием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну:

- Здравствуй дорогой, - сказал Лукашенко, и на вопрос «Как дела?», ответил: - Ничего. Летим в Ереван как домой, чего ты расстраиваешься? У нас все в порядке.

Дальше небольшая встреча, с традиционным обменом любезностями:

- Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, - уверил Лукашенко.

- У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались, - ответил премьер Армении.

На следующий день - собственно, проходил сам саммит ЕАЭС. Пашинян встречает всех гостей в холле своей резиденции и провожает в зал. Потом - традиционная церемония фотографирования. До обеда в узком составе встретились президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и премьер-министр Армении. После краткой вступительной речи, Пашинян попросил журналистов покинуть зал переговоров - такой формат. По сообщению пресс-службы правителя Беларуси, обсуждали вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Пока хозяин саммита выступал с приветственной речью, Лукашенко в другой части зала общался с некой женщиной

После обеда к пяти главам государств присоединились президент Молдовы, президент Ирана и премьер-министр Сингапура - в качестве почетных гостей. Портал news.am показывал встречу в прямом эфире. Главы государств вместе со своими сопровождающими лицами зашли в зал и уселись за круглый стол. За их спинами расположились члены делегаций. В «белорусском секторе» стояли глава МИДа Владимир Макей и Владимир Семашко. Однако к моменту, когда хозяин саммита Никол Пашинян начал свою приветственную речь, кресло Лукашенко пустовало. На общих планах трансляции видно, что в это время Лукашенко стоит в другой стороне зала и общается с некой женщиной в бежевом пиджаке.

Лукашенко общается с женщиной (на фото справа), Пашинян выступает с приветственной речью (слева). Кресло рядом - пустует. Кадр портала news.am.

Пашинян на секунду прервал выступление и взглянул на пустое кресло слева от себя - именно перед этим креслом стояла табличка «Республика Беларусь». Но продолжил речь. Спустя несколько секунд Лукашенко прошел к своему месту. Но перед тем как его занять, подошел на секунды к стоящим сзади Семашко и Макею.

Лукашенко садится на свое место, хотя Пашинян говорит свою речь уже почти полторы минуты. Кадр портала news.am.

Вот эта женщина крупнее. Кадр пресс-службы премьер-министра Армении.

На церемонию подписания документов Александр Лукашенко пришел последним

Небольшая заминка произошла и во время церемонии подписания соглашений о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром. Протокол такой: главы государств выстраиваются во втором ряду, а перед ними находятся представители, которые непосредственно будут подписывать документы. Когда все выстроились, и все было готово, - не хватало только Лукашенко.

Место Александра Лукашенко на церемонии подписания соглашений пустует. Кадр портала news.am.

Впрочем, буквально через 15 секунд он занял свое место - и церемония началась. После окончания церемонии все участники стали аплодировать, в это время Лукашенко успел пообщаться со стоящим рядом президентом Казахстана.

После окончания церемонии все участники стали аплодировать, но Александр Лукашенко в это время общался с рядом стоящим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кадр портала news.am.

На конференцию по транзитному потенциалу Евразийского континента Лукашенко не пришел - улетел домой

В рамках саммита гостей ждало еще одно мероприятие - конференция по транзитному потенциалу Евразийского континента. Корреспонденты «Комсомолки» не увидели там Лукашенко - место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван правители государств, пустовало.

Корреспонденты «Комсомолки» не увидели на концеренции Александра Лукашенко – место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван главы государств, пустовало. Кадр портала news.am.

Оказалось, что Лукашенко вместе с делегацией покинул саммит ЕАЭС досрочно. Пока Никол Пашинян выступал на конференции с речью, Boeing-767 Лукашенко уже вылетел в Минск (в 18.10 по минскому времени - за 15 минут до окончания конференции). Причины такого скорого отлета белорусской делегации пока неизвестны.

все вместе отправились на шикарном VIP-микроавтобусе – с неоновой подсветкой и с армянскими номерами. Кадр портала news.am.