Как в Литве проходят учения на случай аварии на БелАЭС 1 2.10.2019, 19:42

Власти Литвы обеспокоены безопасностью Островецкой АЭС.

В Литве проходят учения на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (она строится в Островецком районе недалеко от литовской границы). По их легенде, литовские ученые замечают повышение уровня радиации в пограничной зоне с Беларусью. А официальный Минск в это время молчит. По всей Литве звучит сирена, которая предупреждает о радиационной опасности. На мобильные телефоны жителям приходят экстренные сообщения, начинается эвакуация людей, передает euroradio.fm.

В литовской деревне Могуны, которая находится недалеко от границы с Беларусью и АЭС (до Вильнюса от нее 40 км), провели эвакуацию населения. В здании местной администрации собрали местных жителей, которые сообщили своё имя и фамилию, общались с медиками и получали таблетки йода. В деревню был запрещён въезд, учёные в специальных костюмах измеряли радиационный фон, а полиция и военные контролировали посадку людей в автобусы.

Как известно, власти Литвы обеспокоены безопасностью Белорусской АЭС, о чём неоднократно заявляли. Это и стало причиной проведения учений.