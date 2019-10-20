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Ученые впервые вырастили растение, которое может светиться само по себе

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  • 20.10.2019, 11:14
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Ученые впервые вырастили растение, которое может светиться само по себе
Иллюстрационное фото

Эксперимент провели на ростках табака.

Российские генетики впервые вырастили растение, которое светится в темноте без добавления каких-либо специальных веществ или облучения ультрафиолетом. Эксперимент провели на ростках табака, сообщает knife.media.

Чтобы добиться биолюминесценции (так называет естественное свечение) ученые встроили в табак четыре фермента их светящегося гриба. Получившееся ГМ-растение видно в темноте невооруженным глазом, а свет от него можно зафиксировать на обычный фотоаппарат или даже камеру смартфона.

Биолюминесценция поможет ученым мониторить процессы, происходящие в растении, при последующих исследованиях. Ну а еще это просто красиво. Исследователи предполагают, что нечто похожее можно провернуть и с животными, если добавить им несколько ферментов. Сейчас в природе естественное свечение встречается только у некоторых червей и насекомых.


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