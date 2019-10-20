Ученые научились делать людей невидимыми 1 20.10.2019, 15:49

Cоздан материал, который позволяет скрыть находящиеся за ним объекты.

Фирма, специализирующаяся на создании камуфляжа, показала технологию Quantum Stealth, которая позволила сделать легкий и тонкий как лист бумаги относительно недорогой в производстве материал, не требующий внешнего источника питания для того, чтобы выступать в роли покрытия-невидимки, пишет «Популярная механика».

Принцип работы Quantum Stealth строится на законе Снелля и особенностях технологии лентикулярного растра — материал преломляет свет так, что можно видеть только предметы, находящиеся очень близко или очень далеко. Таким образом, расположив за Quantum Stealth некий объект, находящийся позади него на определенном расстоянии, он станет невидимым. При этом материал способен отражать большой диапазон света — от ультрафиолетового до инфракрасного.

На эффективность работы не влияют цвета того, что Quantum Stealth пытается скрыть, но материал искажает фон. Таким образом наблюдателям понятно, что что-то скрыто за Quantum Stealth, но никто не сможет разглядеть детали спрятанного объекта.

Разработчиком технологии стал Ги Крамер, который с 2010 года совместно с военными работал над Quantum Stealth. В настоящее время ученый подал несколько заявок на патенты, чтобы защитить свое изобретение. О перспективах серийного использования материала пока не сообщается.