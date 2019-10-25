Ученые нашли более разумное, чем человек существо 3 25.10.2019, 11:05

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Последние исследования биологов сенсационны.

Дельфин — разумное животное, пишет сайт tainy.net. Новые аргументы в пользу этой гипотезы дали недавние исследования ученых из Пенсильванского университета. В течение достаточно длительного времени специалисты изучали язык дельфинов и получили поистине потрясающие результаты. Как известно, звуковые сигналы возникают в носовом канале дельфинов в момент прохождения через него воздуха. Удалось установить, что животные используют шестьдесят базовых сигналов и пять уровней их комбинирования. Дельфины способны создавать «словарь» объемом 1012! Едва ли дельфины пользуются таким количеством «слов», но и объем их активного «вокабуляра» впечатляет — около 14 тысяч сигналов! Для сравнения: такое же количество слов составляет средний словарный запас человека. А в повседневной жизни люди обходятся 800-1000 словами.

Сигнал дельфина, если перевести его на человеческий язык, представляет собой нечто вроде иероглифа, который означает больше, чем отдельное слово. Наличие у дельфинов языка, по своей сложности превосходящего язык людей, является настоящей сенсацией.

Редкие способности

Природа загадывает порой удивительные загадки. И одной из таких загадок, без сомнения, остаются дельфины. Несмотря на то что они обитают часто на виду у человека, знаем мы о них очень мало. Но даже то немногое, что известно об этих животных, поражает. Дельфины обладают поистине удивительными способностями. Настолько удивительными, что американец Джон Лилли, изучавший физиологию мозга в Пенсильванском университете, назвал дельфинов «параллельной цивилизацией».

Прежде всего ученых удивляют объем и строение дельфиньего мозга. Исследователи из Пенсильванского университета поместили животное в чрево магнитно-резонансного томографа и увидели, что устройство нервной системы у дельфинов столь совершенно, что порой кажется, будто она развита лучше, чем у человека. «Головной мозг дельфина-афалины, — говорит профессор Лаела Саи, — весит 1700 граммов, это на 350 граммов больше, чем у взрослого мужчины. По своей сложности мозг дельфина отнюдь не уступает мозгу человека: складок, бугорков и извилин в нем даже больше». Общее число нервных клеток у дельфина выше, чем у человека. Раньше ученые полагали, что мозг дельфина такой большой, потому что в нем нервные клетки размещены не столь плотно, как у людей. Однако убедились в обратном: мозг в черепной коробке расположен одинаково. Правда, внешне мозг дельфина больше похож на сферу, чем мозг homo sapiens, который слегка приплюснут. У дельфинов существуют ассоциативные области коры, идентичные человеческим. «Этот факт косвенно указывает на то, что дельфины могут быть разумными», — считают специалисты по морской биологии.

Теменная, или двигательная, доля мозга дельфина превышает по своей площади теменную и лобную долю человека, вместе взятые. Почему природа так одарила этих существ? Что это — результат многовековой эволюции или, может быть, «наследство» разумных предков?

Любопытно, что затылочные зрительные доли у дельфинов чрезвычайно велики, а ведь они не особенно полагаются на зрение. Тогда для чего они им? Как известно, дельфины в большей степени «видят» ушами, испуская ультразвуки. Акустическая линза на голове дельфина фокусирует ультразвук, направляя его на различные объекты. Благодаря этому дельфин и «видит» ушами. Он «ощупывает» подводный объект, определяя его форму.

— У обитателей морских глубин два органа слуха: один — обычный, другой — ультразвуковой, — рассказывает исследователь Марио Этти. — Внешний проход заращен, что повышает возможности слуха в воде. Рецепторы другого органа расположены по бокам нижней челюсти, ими воспринимаются малейшие звуковые колебания. Дельфин слышит своей нижней челюстью гораздо лучше, чем мы ушами. Слух дельфинов и косаток в 400-1000 раз острее человеческого. Благодаря множеству полостей в дыхале (носовом клапане) возникают акустические колебания, распространяющиеся на громадные расстояния в воде. Так, синие киты и кашалоты могут слышать звуки, издаваемые их собратьями за тысячи километров!

Как уже было сказано, дельфины виртуозно владеют своим речевым аппаратом. Продувая туда-обратно одну и ту же порцию воздуха, они рождают такую гамму звуков, что их вариации и количество намного превышают звуки, издаваемые человеком. При этом у каждого дельфина индивидуальный голос, свой темп и тембр речи, манера изъясняться и «почерк» мышления.

Весьма любопытно, что работающие одновременно органы слуха и речи создают удивительное богатство звуковой палитры. Возможности мозга млекопитающего так высоки, что он в состоянии проанализировать раздельно спектры, идущие с частотой 3000 импульсов в секунду! В этом случае временной интервал между импульсами составляет всего около 0,3 миллисекунды! И потому для дельфинов речь человека — очень медленный процесс. Они-то разговаривают в скоростном режиме. К тому же умеют вычленять в речи своих собратьев такие детали, о которых люди и не подозревают, так как наш с вами слух их уловить не может.

Но и это не все. Ученые провели серию экспериментов, доказывающих, что дельфины могут обмениваться весьма сложными сообщениями. Вот лишь один из примеров. Дельфину давали некое задание, которое должен был выполнить его собрат, находящийся в соседнем вольере. Через стенку вольера один дельфин «говорил» другому, что надо сделать. Например, взять красный треугольник и отдать человеку. Оба дельфина получали в награду по рыбешке. Однако было видно, что работают они не за вознаграждение, их увлекал сам процесс творческого экспериментирования. Исследователи провели тысячи опытов, задания постоянно менялись, и ни разу дельфины не ошиблись. Единственно возможный вывод из этого: дельфины прекрасно понимают все происходящее и ориентируются в мире подобно людям.

Биологи, проводившие эксперименты, с удивлением замечали, что часто подопытные сами начинали управлять ходом эксперимента и его организаторами — людьми… Энергия творческого поиска передавалась дельфинам, и они предлагали экспериментаторам усложнить и модифицировать задание, при этом ученые неожиданно для себя замечали, что становятся экспериментальной моделью для дельфинов, которые пытались поменяться с ними ролями. Так кто кого изучал?

Кузены по разуму?

Одна из теорий происхождения дельфинов гласит, что они и другие китообразные произошли от древних животных, ушедших с суши в море. В качестве возможных предков называют 20метрового базилозавра и ископаемого дорудона. Ни тот ни другой не обладали таким количеством мозгов, каким сегодня обладают дельфины. Зачем животным, ушедшим в море на жительство, понадобились мозги, по своему устройству превосходящие человеческие? Ведь акулы преспокойно плавают в той же воде сотни миллионов лет. Они имеют совсем небольшой мозг, и его им вполне хватает, чтобы поймать добычу.

Существует и другая интересная гипотеза. Некоторые ученые считают, что в процессе эволюции был период, когда далекие предки человека в силу неких причин были вынуждены покинуть сушу и некоторое время жить в воде. Им приходилось добывать пищу, ныряя на большую глубину. Из-за постоянного кислородного голодания объем мозга у этих существ заметно увеличился. Затем после очередного изменения условий обитания наши водные предки вернулись на сушу… Но, может быть, вернулись не все, а какая-то ветвь осталась в океане и эволюционировала в дельфинов? И нынешние обитатели морских глубин — наши «кузены по разуму»? Не так давно японские моряки обнаружили и доставили на берег необычного бутылконоса, у которого был зафиксирован атавизм — «задние конечности», весьма напоминающие стопы…

Зачем дельфинам такой мощный интеллект? Они не строят дома, не создают коммуникации, у них нет телевидения и Интернета. Однако, может статься, что это им и не нужно. С них довольно тех колоссальных возможностей, которые они имеют. Быть может, дельфины уже живут в виртуальном мире своего сознания и им просто ни к чему внешние признаки комфорта и всего того, что мы называем благами цивилизации. А на нас, людей, они взирают с высоты своего интеллекта как на отсталых существ, не способных ни понять их, ни быть им чем-то полезными, да к тому же еще и во многих случаях варварски поступающих по отношению к другим созданиям. Их общность — это самая настоящая параллельная цивилизация.

И потому может статься, что человечество зря ищет братьев по разуму в глубинах Вселенной, в то время как они находятся совсем рядом. Надо только повнимательнее к ним приглядеться, и, возможно, тогда человеку откроется все богатство параллельных миров. У нас под боком раскинулись целые муравьиные мегаполисы, пчелиные city и урбанистические гнездовья птиц. Чем не сторонние миры — со своими законами, распорядком жизни, историей? Вот только человеку трудно будет смириться с тем, что романтические параллельные цивилизации не надо искать, а все предыдущие поиски — это пустые старания. Хотя время от времени астрономы и фиксируют на просторах бескрайних галактик сигналы, напоминающие дельфиний посвист.

МНЕНИЯ

Работа мозга

Доктор Джерри Пресли, специалист по морской фауне из Вудсхоулского океанографического института (США):

— Есть гипотезы, которые объясняют эволюцию мозга млекопитающих их водным образом жизни. Мозг в таком случае рассматривается как кибернетическая система, состоящая из элементов-нейронов, надежность которой может быть повышена с помощью увеличения числа запасных элементов. Другими словами, если есть слабое звено, то его лучше продублировать. Причиной увеличения дельфиньего мозга стало кислородное голодание. Глубокое погружение — это нештатная работа мозга. И потому преимуществом обладает тот, кто может задерживать дыхание и у кого при этом мозг не страдает. Например, у кашалота мозг больше, чем у синего кита, потому что он ныряет на глубину около километра.

Ольга Силаева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова:

— Есть мнение, что человек отличается от животных наличием языковой системы. Однако это не так. Язык как средство коммуникации между особями существует практически у всех животных и насекомых. Дельфиний словарный запас — около тысячи слов. То есть дельфины имеют весьма развитую речевую культуру.

Предложенная петербургскими учеными методика позволяет в эксперименте с дельфинами разделить все их сигналы во времени и пространстве. Исследователи могут отличить эхолокационные импульсы, с помощью которых дельфин ощупывает мишень, от сигналов общения. Эксперименты, в которых ситуацию можно повторять и контролировать, дают возможность приступить к расшифровке сигналов.

Необходимо создать ситуацию, когда факт общения дельфинов и смысл издаваемых ими звуков не вызывают сомнений — методику подобного эксперимента предлагают сотрудники НИИ физиологии им. А.А. Ухтомского Санкт-Петербургского государственного университета. Стимул к общению животных в этом опыте — нереализованное действие.

Дельфинов учили различать два различных по форме и цвету предмета — по звуковому сигналу дельфин «выходил к доске» и ждал, какой из них опустят в воду. Если это был дюралюминиевый цилиндр, следовало толкнуть манипулятор, латунная сфера — оставаться на стартовой позиции 5—15 секунд. В эксперименте участвовали три дельфина. Пока один работал в центральном отсеке вольера, другие находились в боковых, отделенных сетками, внимательно наблюдая за товарищем. Когда все участники справились с заданием девять раз подряд и были очень довольны собой и друг другом, исследователи сменили задачу: теперь надо было реагировать на латунную сферу, а на цилиндр не обращать внимания. «У доски» оказался самец, две самки, уже прошедшие испытания и сытые, выступали в роли зрителей.

Дельфин продолжал действовать, как его учили, но теперь действие это оказалось неверным. Он не мог понять, в чем дело, и раз за разом ошибался. После одиннадцатой неудачи наблюдающие самки повернули к нему головы и одновременно «закричали». Самец взглянул на одну из них и ответил ей, потом также пообщался с другой. Двенадцатая попытка снова не принесла успеха, реакция самок была гораздо более бурной. Теперь животные не ограничились поворотом головы и повернулись друг к другу всем телом. Пообщавшись с первой «одноклассницей», самец развернулся к другой и бурно продолжил диалог с ней. В тринадцатый раз он все сделал правильно, зрительницы промолчали. В четырнадцатый снова допустил ошибку, которая вызвала яростную перебранку между дельфинами — самец поворачивал голову к каждой из самок.

Эксперимент наглядно демонстрирует процесс общения. Дельфины вели себя, как люди, наблюдающие за тем, с кем разговаривают. Момент общения безошибочно можно зафиксировать по повороту головы и туловища. Почему дельфины подали голос? Отвечающий из-за постоянных ошибок испытывал повышенную эмоциональную нагрузку. В таком же состоянии находились наблюдатели, которые сопереживали, но сделать ничего не могли. Это и вызвало всплеск эмоций, обращение к самцу и весь последовавший затем диалог.

Наблюдения за дельфинами в естественной среде обитания показали удивительное разнообразие акустических сигналов, ведь слух позволяет ориентироваться в воде гораздо лучше, чем зрение. С помощью звуковых сигналов дельфины получают основную информацию о том, что их окружает, ищут пищу, общаются между собой . Звуковой «словарь» дельфинов очень обширен, но за 50 лет исследований специалисты научились точно определять только короткие эхолокационные импульсы, о назначении других сигналов только догадываются.

Когда животные плавают вместе, можно зарегистрировать множество сигналов, но идентифицировать их пока не получается. Но легко различить эхолокационные импульсы, с помощью которых дельфин ощупывает мишень, и сигналы общения, когда животные поворачиваются друг к другу. Эксперименты, в которых ситуацию можно повторять и контролировать, позволят приступить к расшифровке этих сигналов.