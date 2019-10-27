Переписчики: Люди заполняют анкеты от «балды» 21 27.10.2019, 17:15

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Фото: Belta

Как на самом деле проходит перепись в Беларуси.

С переписью населения всё очень плохо. Об этом массово сообщают и переписываемые, и переписывающие, делится телеграм-канал NEXTA.

- Прошла перепись через сайт ещё 4 октября, - пишет минчанка. - Несмотря на это, уже второй раз приходит переписчик: мол, "система не приняла" и "надо переписаться ещё раз". Если не соглашусь - угрожает милицией.

Те, кто согласился, констатируют: переписчики очень спешат и халтурят.

- Юношу интересовали только ФИО, адрес и личный номер, - рассказал житель Барановичей. - Дальше "он всё допишет сам". И - до свидания, побежал к следующему.

Не очень довольны бардаком и сами переписчики. Мягко говоря.

- Приложение на планшетах постоянно вылетает и теряет связь с сервером, - пишет один из них. - Уже переписанные адреса не исчезают из списков, и мы обходим их снова и снова. Люди психуют. Поэтому заполняем "от балды".

А в минском троллейбусе вчера видели переписчицу, которая "переписывала" людей на служебном планшете прямо там. Просто заполняя анкеты взятыми с потолка данными.