Больше половины россиян экономят на электричестве и газе 3 27.10.2019, 21:41

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Беднеющее население РФ копит долги.

Больше половины жителей России вынуждены экономить на потреблении энергоресурсов, выяснили социологи ВЦИОМа. Расходы электроэнергии, газа, тепла и горячей воды находится в сфере внимания 57% россиян, пишет finanz.ru В 2016 году эта цифра не превышала 42%.

Чаще всего расход ресурсов сегодня контролируют люди 45-59 лет (56%) и старше 60 лет (71%). Сильнее вопрос экономии волнует проживающих в малых городах с населением до 100 тысяч человек (63%) и жителей сел и деревень (64%).

Треть опрошенных (33%) следят за потреблением энергоресурсов время от времени. Эпизодически экономят ресурсы молодые люди 18-24 (39%) и 25-34 (38%) лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%).

По привычке уделяют внимание этому вопросу 14% респондентов. Не ставит перед собой задачи следить за потреблением газа и тепла 9% россиян. Вообще не следят за расходом энергоресурсов 6% граждан, еще 5% просто забывают это делать.

Основным мотивом контролировать потребление электроэнергии, газа, тепла и горячей воды является желание сэкономить (79%). На втором месте - тревога за сохранность природных ресурсов. Об этом задумывается 15% граждан, их число за последние четыре года выросло в пять раз.

Главной причиной стал рост стоимости энергоресурсов, говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. "Меньше тратишь энергоресурсов - меньше платишь, а их стоимость повышается", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в целом ситуация в экономике, "мягко говоря, сегодня посредственная", и "тех темпов развития, которых ожидали в Минэкономразвития, нет": доходы населения падают шестой год подряд и уже два года не могут показать роста, который неизменно обещает правительство.

По итогам второго квартала 2019 года показатель снизился на 1,3%, и в октябре Минфин России признал, что ждать начала восстановления уровня жизни после рекордного с 1990х провала в этом году уже не стоит: прогноз по росту доходов с 1% был ухудшен до мизерных 0,1%.

Беднеющее население залезает в банковские кредиты и копит долги. По данным Минстроя, накопленная задолженность за услуги ЖКХ превысила полтриллиона рублей.

При этом тарифы на ЖКУ растут. В 2019 году произошло их двухэтапное повышение: с 1 января - на 1,7% и с 1 июля - на 2,4%.