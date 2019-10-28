Сенсационный фильм Степана Светлова о Лукашенко 

Сенсационный фильм Степана Светлова о Лукашенко74
- 28.10.2019, 9:24
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Начало и конец белорусского диктатора.
Вся Беларусь прильнула к экранам смартфонов и компьютеров. 25 октября на YouTube-канале NEXTA появился 60-минутный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы».
В аннотации к фильму автор Степан Светлов (NEXTA) пишет:
«Уголовные материалы, которые уже четверть века ждут Лукашенко и обязательно его дождутся - все это в новом документальном фильме. Кривые тайные тропы, приведшие к власти малоизвестного председателя колхоза. Встречайте 60 минут правды, о которой многие из вас ещё не знали».