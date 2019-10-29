Юрист о переписи: О белорусах хотят знать слишком много 23 29.10.2019, 9:21

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Мероприятие превратилось в профанацию.

В Беларуси завтра, 30 октября, завершится перепись населения.

События, связанные с переписью, уже не раз становились темой для скандалов: граждане возмущались характером задаваемых вопросов, а многие даже заявляли, что не пустят переписчиков на порог своего жилья.

Насколько эта «перепись» корректна в свете прав и свобод граждан? И что будет с информацией, полученной в ее результате?

На вопросы Charter97.org отвечает председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло:

- В СМИ все чаще попадают скандальные случаи, связанные с переписью. Например, люди сообщают о таких ситуациях: переписчик спрашивает только ФИО, адрес и личный номер и убегает, сказав, что остальное допишет сам. Как вы это прокомментируете?

- Во-первых, это самая настоящая профанация вместо переписи. Сами переписные листы содержат массу вопросов, которые действительно вторгаются в такие тайны личной и семейной жизни, которые власти абсолютно не должны интересовать.

Поэтому многие люди - особенно те, кто заглянул на этот сайт, где можно было пройти онлайн-перепись – убедились в том, что государство явно превышает свои полномочия. И власти хотят знать о белорусах гораздо больше сведений, чем это было бы необходимо для осуществления переписи.

Во-вторых, сам характер работы «переписчиков» - когда они порой приходят вместе с сотрудниками милиции – настораживает и даже пугает людей.

А тот факт, что «переписчики» задают только пару вопросов и убегают, говорит нам о том, что сама перепись ведется формально. Ведь у властей накоплено полным-полно личных данных о белорусах. Если они знают идентификационный номер – который у нас прописан и в паспорте, и в налоговой инспекции – все остальное они могут додумать, дописать и так далее.

В итоге, они потом представят переписные листы якобы от имени граждан и все будет «тип-топ».

- Переписчики подходят к людям в общественном транспорте и начинают брать их данные там. При этом сами признаются, что многие данные записывают «от балды». Законны ли такие действия?

- Это грубейшее нарушение процедур и правил переписи населения. Сама перепись предполагает конфиденциальный характер и должны соблюдаться соответствующие нормы. Поэтому – ни в общественном транспорте, ни в других общественных местах заполнять переписные листы и вообще просто беседовать на эти темы недопустимо! Это лишний раз подтверждает формальность этой переписи и то, что в нашей стране отсутствуют всякие гарантии по соблюдению прав граждан.

Просто тоталитарному режиму нужны формальные ответы, а власти потом все сами доработают и представят эту статистику. А затем в своих политических и идеологических интересах будут ссылаться на эти данные, объясняя «политику партии» правительства. А она якобы направлена на обеспечение прав граждан, их социальных нужд и других вещей, которые власти «собираются» делать, исполняя волю граждан.

- В свою защиту переписчики сообщают следующее: «приложение на планшетах постоянно теряет связь с сервером, но переписанные адреса не исчезают из списков, и мы обходим их снова и снова, люди психуют, поэтому заполняем данные с потолка». Что можно сказать о качестве такой переписи?

- Несмотря на то, что Лукашенко кичится своими «айтишными» технологиями и устремлениями в этой области – все это пока в таком зачаточном состоянии, что обеспечить нормальную работу своих цифровых технологий, которые они используют в переписи, просто невозможно. Ни технически, ни по наличию профессиональных навыков тех спецов, кто этим занимается, ни прочими аспектами и обстоятельствами. Поэтому так все наперекосяк и идет.

- Нередки случаи, когда люди сами прошли перепись в интернете. Но к ним приходит переписчик и требует это сделать повторно — мол, система «не приняла». Тем, кто отказывается, угрожают милицией. Насколько законны их действия?

- Это явный перебор! С переписчиков требуют полноты охвата населения, а также полноты заполнения данных переписных листов. Обеспечить они это не могут по техническим, организационным или другим причинам. Но начальство давит, душит и требует.

Это беда нашего государства, что оно такое у нас непутевое. Власти не с той стороны взялось за это дело, не подготовились должным образом к переписи, хотя у них было на это 10 лет времени.

У нас как всегда – все делается через одно место, поэтому так все и происходит.

- Люди обращают внимание на то, что в переписи отсутствует механизм контроля за последующей манипуляцией данными. А именно: нет исходного бумажного формуляра, заполненного самим гражданином, который должен пройти процедуру учета и архивации. Проще говоря, не только переписчик может занести любые данные в планшет, но и в процессе обработки их могут исказить и ничего не докажешь. Что вы думаете по этому поводу?

- Для начала надо принять очень основательное и содержательное законодательство по базам данных, которые власти наплодили и располагают ими и пользуются. Имеет место нарушение прав граждан по обеспечению тайны их личной и семейной жизни.

В новом законодательстве нужно закрепить права прежде всего тех, кто предоставляет эти данные, кого они касаются. Эти права необходимо защищать в том числе и в суде – а у нас сейчас это практически не предусмотрено.

Но, к сожалению, власти будут использовать всю ту информацию, которую она имеет в наличии в «базах данных». К примеру, решат они использовать базу данных о «тунеядцах». А у нас сотни тысяч граждан необоснованно попали в «тунеядцы». И уже сейчас они почему-то должны с документами в руках в унизительной процедуре доказывать обратное.

- В Конституции закреплено право гражданина не свидетельствовать против самого себя. Можно ли на этом или каких-то других основаниях отказаться от участия в переписи?

- Это несколько другое – это презумпция невиновности. Она используется, в-основном, в уголовно-правовых ситуациях. А перепись – дело добровольное. Хочу – даю сведения о себе, не хочу – не даю. Никакой «обязаловки» быть не должно!

Реакция основной массы людей на перепись говорит о том, что они не хотят сотрудничать с этим сволочным «государством». Вот и все объяснение. Никакой ответственности за то, что граждане не будут участвовать в переписи нет.

Лично я прямо с порога отправил «переписчиков» и сказал им: «Пока правительство находится на улице Советской, а перед домом правительства стоит памятник Ленину, я с этим «государством» никаких дел не хочу иметь. Измените сущность этого государства – тогда я стану его гражданином».

То есть не формальным гражданином по паспорту, а хочется по-настоящему ощущать себя гражданином белорусского государства. Но пока, как говорится: «Люблю страну, а государство – ненавижу!».