Почему лучшего форварда Беларуси нe вызывают в сборную? 1 Дмитрий Синяк

29.10.2019, 19:39

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Илья Шкурин

Тренер сборной Беларуси вновь игнорирует самого забивного игрока.

У сборной Беларуси хронический дефицит забивных нападающих. Неудивительно, что лучшим снайпером за всю истории «националки» является полузащитник Максим Ромащенко, на счету которого 20 голов в 64 матчах.

Даже в самом низкорейтинговом дивизионе Лиге наций белорусы не продемонстрировали выдающейся результативности. В шести матчах наши забили десять мячей, больше половины из которых пришлась на домашнюю встречу с Сан-Марино (5:0). В двух играх против Молдовы белорусы вообще обошлись без голов. И только три гола из десяти на свой счет записали нападающие – их все провел Антон Сарока.

Даже в чемпионате Беларуси редко кому в последние годы удается перешагнуть отметку в 15 точных ударов за год. В десяти предыдущих сезонах только Михаил Гордейчук сумел сделать это – в 2017-м выступавший на тот момент за БАТЭ игрок сумел забить 18 раз.

В 2019-м Шкурин может забить больше, но все равно вне «националки»

В этом сезоне достижение экс-борисовчанина способен перекрыть нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин. Сейчас у «студента» 17 голов и еще три матча впереди (поединок с расформированным «Торпедо» не в счет).

Примечательно, что нынешних достижений оказалось мало даже для того, чтобы хотя бы попасть в расширенный список национальной сборной на ноябрьские встречи с Германией и Черногорией. Шкурин вновь за бортом команды – главный тренер Михаил Мархель пока не рассчитывает на футболиста. В октябре коуч объяснил свой выбор тем, что нападающему для начала необходимо проявить себя в молодежке. Солидарен с коллегой и главный тренер сборной U-21 Сергей Яромко.

У этой ситуации есть предыстория. В июне 2019-го между Мархелем, который тогда возглавлял U-21, и Шкуриным произошел конфликт. Тогда накануне матча с Гибралтаром форвард покинул расположение сборной, будучи недовольным решением тренера.

По информации Tribuna.com, Мархель с тех пор не общался с нападающим «Энергетика-БГУ». Связаться с главным тренером для оперативного комментария по Шкурину не удалось.

Пока Шкурин не нужен национальной сборной, его не прочь видеть в своих рядах другие клубы, в том числе иностранные. В понедельник появилась информация, что в услугах футболиста заинтересованы минское «Динамо» и московский «Спартак». Агент форварда Валерий Исаев не подтвердил эту информацию, однако не стал ее опровергать. «Давать сейчас комментарий о том, что к футболисту проявляет интерес конкретный клуб, неразумно и неэтично. Даже не узнавая, какого качества футболист, его марену игры, можно просто загуглить и увидеть, что парень в 20 лет лучший снайпер чемпионата Беларуси. Только ленивый не будет говорить о том, что к такому нападающему не возникнет интерес. Он [интерес] есть, но пока о чем-то конкретном говорить преждевременно. Заинтересованность Шкуриными проявляют только белорусские и российские клубы? Нет. Но поймите, еще идет чемпионат, Илья сейчас игрок «Энергетика-БГУ» и очень хочет, чтобы команда осталась в высшей лиге. Только потом примем решение. На самом деле так», – рассказал Исаев.

Шкурин, отгрузивший в выходные хет-трик в ворота минского «Динамо», в настоящий момент самый забивной форвард Беларуси. При этом у сборной с выбором нападающих все очень сложно.

Кто вместо Шкурина?

Номинально в расширенном списке сборной оказалось три форварда. Это Денис Лаптев («Динамо» Брест), Максим Скавыш (БАТЭ) и Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия). Добавим к ним Ивана Бахара, который в 16 матчах «Минска» из 25, проведенных в чемпионате-2019, играл в атаке.

Чего добились нападающие, на которых Мархель рассчитывает в двух ближайших встречах, за последнее время?

В Бресте Денис Лаптев по времени стал играть больше, чем в Солигорске. Если за «Шахтер» в среднем за матч форвард проводил на поле в районе 60 минут, то в «Динамо» этот показатель вырос на десять минут. Вот только результативность Лаптева в чемпионате упала. В форме «горняков» Денису было необходимо 148 минут на один гол (28 мячей в 69 поединках «вышки»), в 2019-м показатель откатился к 182 минутам – у Лаптева десять голов в 25 матчах. Последний раз форвард забивал 14 сентября, огорчив «Минск» (3:0). С тех пор как отрезало. Голевая засуха футболиста во всех турнирах длится уже 486 минут. Не радует Денис и в матчах за национальную сборную. С момента дебюта минуло более четырех лет, а Лаптеву все не удается забить за «националку». Безголевая серия насчитывает уже 21 матч.

Не исключено, что Мархель сделает ставку на Максима Скавыша. Нападающий играл во всех четырех матчах при новом тренере и на последних минутах принес победу в гостевом поединке с Эстонией (2:1). Плюсов борисовчанину в глазах коуча добавляет его разноплановость – Максим может действовать не только впереди, но и на фланге. Правда, результативность пока не радует поклонников «желто-синих» – восемь голов в 21 матче чемпионата. Если в прошлом году Скавыш тратил на забитый мяч 121 минуту, то в текущем – уже 150.

Виталий Лисакович только начал привлекаться в «националку» и дебютировал за сборную как раз при Мархеле, выйдя на 83-й минуте домашней встречи с Эстонией. Лисакович дважды бил по воротам, но с выстрелами уверенно справлялся кипер. При этом не скажешь, что молодой форвард блещет в чемпионате Хорватии, где находится в аренде у «Вараждина». Играя то на фланге, то в нападении, Лисакович забил один мяч в девяти поединках, принеся ничью на 92-й минуте в поединке с «Осиеком» (2:2).

В двух последних матчах белорус успел проявить себя с хорошей и плохой стороны. Лисакович помог обыграть «Истру» 1:0. На 87-й минуте появившийся на поле сразу после перерыва нападающий элегантно накрутил защитника на краю штрафной и навесил на дальний угол вратарской – партнеру оставалось не промахнуться по пустым воротам (отметка 3:54).

В следующем туре Виталий вышел в стартовом составе, однако к 46-й минуте схлопотал два «горчичника» и оставил команду в меньшинстве. В итоге «Вараждин» проиграл «Интеру» 0:1. Из девяти матчей за клуб Лисакович пять раз появлялся в старте, в среднем проводя по 46 минут за игру. Не впечатляет и сам «Вараждин», который идет на предпоследнем месте в чемпионате, имея в активе десять очков после 13 туров.

В начале сезона Иван Бахар играл на правом краю у «Минска». В некоторых матчах футболист вообще выходил на фланге обороны. Ситуация изменилась в мае с уходом Филиппа Иванова в минское «Динамо» и отправкой на лавку Леонида Ковеля. Бахар адаптировался на новой позиции нападающего к середине июля. И тут началось. За восемь матчей «горожанин» забил шесть мячей. Благодаря его голам «Минску» удалось оторваться от зоны вылета и под конец чемпионата чувствовать себя более-менее комфортно.

Однако осенью Бахар откровенно сдал. В последний раз с игры нападающий забивал аж 1 сентября в ворота БАТЭ (3:2). С тех пор был только гол с пенальти «Славии» (1:0). Иван продолжает идти в обводку, но уже без прежних успехов. Футболист и прежде не мог похвастать уверенными действиями в единоборствах, но в недавнем матче против «Немана» (0:1) выиграл всего одну дуэль из 15.

Кто бы еще мог помочь, но не поможет?

Из потенциальных нападающих сборной мимо расширенного списка пролетел не один только Шкурин. Но если результативность Ильи сейчас радует, то у этих коллег по амплуа проблемы.

Карьера Антона Сароки в БАТЭ пока не складывается: два гола «Энергетику-БГУ» (4:0) и один в кубковом матче со «Спутником» (5:2). Также в Борисове Сарока успел дважды угодить в лазарет. В начале июля нападающий получил повреждение перед игрой против минского «Динамо» (2:1) и пропустил полтора месяца. Не успел Антон восстановиться, как вновь ему потребовалось лечение. Уже полтора месяца футболист вне заявки БАТЭ, занимаясь проблемным суставом.

Не радует и Николай Сигневич. Если в прошлом сезоне белорус был стабильным игроком старта «Ференцвароша», то в этом далеко не всегда появляется с первых минут. Из девяти матчей чемпионата Венгрии Сигневич принял участие в шести, отличившись одним забитым мячом. В двух последних играх Николай в заявку «Ференцвароша» не попадал.

Еще хуже дела идут у Евгения Шикавки. Чемпионат Греции прошло уже восемь туров, а форвард «Ларисы» до сих пор не сыграл за команду. Да и вообще Шикавка попал в заявку всего один раз. Евгений не обижается на Мархеля за то, что коуч обходит его вниманием.

Для полноты картины добавим Александра Макася, который еще при Игоре Криушенко попал в расширенный список нацкоманды на июньские матчи против Германии и Северной Ирландии. Нападающий активно помогает «Ислочи» достичь заветной отметки в 50 очков, стабильно выходя в стартовом составе. Сейчас на счету Макася семь голов в 17 играх чемпионата. Последний раз Александр столько забивал в сезоне-2014.

Дмитрий Синяк, «Трибуна»