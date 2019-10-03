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Генерал Бен Ходжес: Россия может использовать БелАЭС как «троянского коня»

  • 3.10.2019, 9:48
Генерал Бен Ходжес: Россия может использовать БелАЭС как «троянского коня»

Бывший командующий Армией США в Европе предупредил страны ЕС.

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2 октября призвал Евросоюз оказать Литве помощь в уменьшении угрозы со стороны БелАЭС, пишет DELFI.

— Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС, — сказал он на форуме безопасности в столице Польши.

Он предупредил, что любой инцидент на БелАЭС россияне могут использовать как «троянского коня… — как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные — в вашем регионе».

Генерал Ходжес возглавлял армию США в ЕС в 2014—2017 годах. Сейчас он работает руководителем кафедры стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.


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