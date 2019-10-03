Видеофакт: Жители Молодечно массово вышли на встречу со Статкевичем 5 3.10.2019, 15:45

3,757

Николай Статкевич

В городе проходил пикет по сбору подписей.

Сегодня в Молодечно прошел пикет по сбору подписей в поддержку активистов «Народной Грамады».

Во время пикета по сбору подписей лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич провел встречу с жителями города, сообщает корреспондент Charter97.org из Молодечно.

По оценке политика, озвученной в комментарии Charter97.org, «на встрече постоянно присутствовало более 70 человек, а если учитывать то, что люди приходили и уходили, то эта цифра намного больше и можно действительно говорить о том, что люди массово шли услышать Статкевича».

Жителей Молодечно волновали вопросы низкой зарплаты в городе. Людей зрелого возраста — низкая пенсия и возможное повышение пенсионного возраста для женщин. На пикет по сбору власти задействовали не менее 20 сотрудников в штатском, которые стояли по периметру мероприятия. Двух в штатском с камерами, которые откровенно мешали проведению акции и пытались снимать политика в упор, Николай Статкевич заставил покинуть пикет.

«Мы проникаем во все слои общества одновременно. На такие встречи приходят даже те люди, которые не пользуются интернетом и узнают о мероприятии друг от друга. Я знаю по опыту и других городов, что там после наших пикетов и встреч долго не стихают дискуссии, мне начинают писать незнакомые люди и просить снова приехать. Мы реально будоражим провинцию», — рассказал Charter97.org Николай Статкевич.