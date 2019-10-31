Заложники трубы 3 Виталий Портников

31.10.2019, 11:39

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Виталий Портников

Запад решает свои проблемы за украинский счет?

После того, как Дания последней дала разрешение на прокладку труб «Северного потока - 2» в своих территориальных водах, реальных препятствий для окончания его строительства практически не осталось. Громкие заявления США Дональда Трампа о возможности санкционного воздействия на компании, которые участвуют в осуществлении проекта, так и остались сотрясанием воздуха. И трудно упрекать в этом президента США, который вряд ли хочет серьезно рисковать американско-немецкими отношениями, и без того не очень простыми. А немецкие политики и бизнесмены продолжают отстаивать необходимость строительства «Северного потока - 2». И их тоже можно понять - они больше не хотят, чтобы поставки газа в Германию зависели от сложных отношений между Россией и Украиной.

Нельзя понять только то, что все свои проблемы западные лидеры хотят решить за украинский счет. Правда, федеральный канцлер Ангела Меркель и представители Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что они выступают за продолжение российского транзита через Украину. И даже встречали в этом вопросе взаимопонимание со стороны Владимира Путина и руководителей «Газпрома».

Однако все эти разговоры хороши до тех пор, пока газопровод не достроен. Конечно, пока что можно получить от Москвы заверения, что транзит через украинскую ГТС будет продолжаться. Можно уменьшить объемы поставок через «Северный поток - 2» с помощью законодательства ЕС. Можно добиться, чтобы это законодательство исполнялось. Но в критический момент - например, когда Кремль в очередной раз решит шантажировать Украину или начать боевые действия на ее территории - европейцы получат предложение, от которого не смогут отказаться. Предложение о поставках газа через альтернативные трубопроводы просто потому, что украинская ГТС «не справляется». Не справляется потому, что украинское руководство проявляет недоговороспособность. Или потому, что на территории Украины идут боевые действия с участием неизвестных «добровольцев» и очередных «восставших шахтеров» и нельзя гарантировать безопасность поставок.

Рассчитывать на то, что европейцы откажутся от перенаправления российских поставок из принципа, я бы не стал. Времена, когда жители европейских стран были готовы пересаживаться на велосипеды, лишь бы не поддаваться на нефтяной шантаж стран Ближнего Востока, давно прошли. Даже сейчас представители Еврокомиссии предлагают России и Украине согласиться с объемами транзита по украинской территории в размерах, которые находятся на грани рентабельности газотранспортной системы. А ведь «Северный поток - 2» еще даже не достроен. Когда альтернатива будет окончательно обеспечена, Украина рискует оказаться брошенной своими предприимчивыми союзниками на произвол судьбы.

Виталий Портников, Грани.Ру