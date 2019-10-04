Есть ли жизнь на пенсии? 8 Михаил Пастухов

4.10.2019, 11:30

1,936

Михаил Пастухов

Белорусские пенсионеры должны быть обеспеченными и уважаемыми, а не доходягами и балластом общества.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Как этот день встречают белорусские пенсионеры? Какие у них проблемы и трудности? Как их следует решить?

Почему мужчины в Беларуси «не хотят» долго жить?

По данным Белстата, на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 2561 тысяча пенсионеров. Путем «волевого» повышения пенсионного возраста с января 2017 года удалось на время остановить рост «армии» пенсионеров. Сравним: на конец 2016 годав стране насчитывалось 2619 тысяч пенсионеров, а в конце 2017 года их стало меньше (2593 тысячи).

Однако рост числа пожилых людей едва ли можно остановить. Стареет вся Европа. Например, в Германии каждый третий житель — пенсионер, и это несмотря на то, что там выход на пенсию установлен в 65 лет для мужчин и женщин. В Беларуси в статусе пенсионера находится каждый четвертый. Однако, если не считать подрастающее поколение, то и у нас третья часть взрослого населения — пожилые люди.

Многие из «молодых» пенсионеров ( таких свыше 650 тысяч) продолжают трудиться. При этом из их заработка высчитывают не только взносы в ФСЗН, но и «налог на подработку», если их пенсионный коэффициент превышает 1,3 (от таких «налогов» освобождаются военные пенсионеры и другие лица, носившие форму).

Среди пенсионеров Беларуси преобладают женщины, причем их доминирование увеличивается по мере старения. Если в интервале от 70 до 80 лет на 380 тысяч женщин приходится 163 тысячи мужчин, то после 80 лет дотации от государства получают 250 тысяч женщин и 69 тысяч мужчин. Дальше мужское присутствие в «женском царстве» становится статистической погрешностью: 100-летнюю черту в Беларуси перешагнули 344 женщины и 41 мужчина (для сравнения: в Японии в этом возрасте пребывают 62,7 тысячи женщин и 6,4 тысячи мужчин).

Возникает вопрос: почему мужчины в Беларуси «не хотят» долго жить? Одна из причин — слишком много тратят энергии, в том числе на женщин. Многие «сжигают» себя на работе. Сказываются и вредные привычки, в том числе «непримиримая борьба с зеленым змием». Не стоит также забывать, что мужчин на пять лет больше государство заставляет работать.

Мало радости большинству пенсионеров доставляет назначенная пенсия. Всего -то 411 рублей, если поделить на всех. У некоторых она опускается до минимального предела — 216 рублей. Зато некоторые пенсионеры, в их числе бывшие чиновники, военнослужащие и прочие «государевы люди», получают за 1000.

В этом, на мой взгляд, можно усмотреть нарушение принципа равенства граждан перед законом. Почему такая большая разбежка в размерах пенсий? Почему они выплачиваются из разных источников? Почему у одной части пенсионеров высчитывают «налог за подработку», а у другой — нет? Почему не делают перерасчет пенсии при продолжении трудовой деятельности?

Как живут пенсионеры-соседи?

Сначала посмотрим на Россию. Там с 1 января 2019 года стал повышаться пенсионный возраст до достижения мужчинами 65 лет, а женщинами — 60. При этом в расчет берется общий трудовой и страховой стаж.

Такая акция властей вызвала волну протестов во многих российских городах. Она отразилась на рейтинге В.Путина, результатах выборов в Думу и региональных выборах. Позднее власти приняли меры к повышению минимальных пенсий, увеличили пенсии ветеранам ВОВ, отдельным категориям работников.В настоящее время средний размер пенсий в России составляет примерно 14 тысяч российских рублей (200 долларов США).

В Украине пенсионное обеспечение оставляет желать лучшего. Пенсии по возрасту назначаются мужчинам в 60 лет, женщинам — в 57,5 лет при наличии страхового стажа не менее 10 лет. Ее средний размер составляет примерно 100 долларов в эквиваленте.

По действующему законодательству в Украине имеется свыше 20 видов категорий пенсионеров, в том числе: шахтеров, моряков, медиков, предпринимателей, инвалидов, переселенцев, участников боевых действий. Ежегодно проводится индексация пенсий. За пенсионерами сохраняется много льгот, включая бесплатный проезд в общественном и пригородном транспорте.

В Литве с 1 января 2019 года все работники моложе 40 лет обязаны отчислять взносы в частные пенсионные фонды. Средняя пенсия находится на уровне 330 евро. Она будет повышаться по мере увеличения накопительных взносов. Пенсионерам гарантируется бесплатная медицинская помощь, компенсация оплаты за лекарства.

Наиболее благоприятная ситуация в пенсионной сфере в Польше. Там с октября 2017 года мужчины могут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Для получения минимальной трудовой пенсии необходимо иметь стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. По мере увеличения трудового стажа размер пенсии увеличивается. Сейчас средняя пенсия в Польше составляет 500 евро.

Хотелось бы лучшего…

Как видим, всюду нелегко заработать достойную пенсию. Однако в Литве и Польше очевиден прогресс, поскольку пенсионное обеспечение «не замыкается» на государственной пенсии, а включает накопления самих работников и нанимателей. При этом государство проявляет заботу о всех категориях пенсионеров.

К сожалению, в Беларуси социальная защита пенсионеров находится на низком уровне. И самое печальное, что у нас нет каких-либо общественных структур, которые бы защищали права и интересы пенсионеров. Попытка зарегистрировать партию пенсионеров не увенчалась успехом. Министерство юстиции также отказалось признать общественное объединение «Наше поколение».

На форуме сеньорских организаций стран—членов «Восточного партнерства» и Европейского союза, который прошел в Минске 24—25 апреля, было отмечено, что пенсионные системы стран Восточного партнерства (Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Беларуси) «…не только не отвечают социальным стандартам стран Европейского союза, но и не позволяют людям пожилого возраста чувствовать себя полноценными гражданами в своих странах». В решении форума предлагалось, среди прочего, развивать диалог гражданского общества с государственными институтами по вопросам пенсионной политики.

В Международный день пожилых людей я обращаюсь к Министерству труда и социальной защиты, которое отвечает за благосостояние пенсионеров, с конкретными предложениями: 1) исключить всякие вычеты из заработка работающих пенсионеров; 2) при назначении пенсии учитывать все периоды, связанные с трудовой деятельностью, в том числе выполнение общегражданских обязанностей; 3) проводить индексацию пенсий с учетом инфляции и роста цен; 4) вернуть законные льготы пенсионерам; 5) вступить в диалог с представителями гражданского общества.

Наши пенсионеры должны жить не хуже, чем в соседних странах, и чувствовать себя обеспеченными и уважаемыми людьми, а не доходягами и балластом общества.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»