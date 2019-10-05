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Фотофакт: Как россияне в Якутске за шамана вступились

  • 5.10.2019, 15:42
  • 1,038
Фотофакт: Как россияне в Якутске за шамана вступились
Фото: echo.msk.ru

Александр Габышев стал настоящим символом сопротивления.

Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине». Это был призыв к соблюдению статей Конституции, гарантирующих защиту прав и свобод человека, сказал один из участников акции, представитель движения «Левый фронт» Артур Дрон, пишет «Эхо Москвы».

Житель Якутска Александр Габышев в марте начал пеший поход в Москву, чтобы, как он говорил, провести обряд изгнания Путина. В сентябре его задержали. Было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышева признали невменяемым.

Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru
Фото: echo.msk.ru

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