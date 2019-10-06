Нина Багинская: Не скажу, что идти напролом — для меня кайф. Это мой долг 6.10.2019, 9:08

72-летняя активистка рассказала, как проснулась знаменитой благодаря бело-красно-белому флагу.

Нина Багинская впервые приняла участие в протестной акции в 1988 году. С 2017 года государство вычитает из ее пенсии 50% на оплату больше $16,6 тысяч штрафов.

Украинское издание НВ рассказывает о жизни активистки, которая больше 30 лет остается непреклонной в своих убеждениях.

Фото: svaboda.org

Детство на фоне репрессий

Нина Багинская родилась и выросла в Минске после Второй мировой войны, писало Настоящее время.

Ее отец был инженером, а мать до войны была учительницей, а после войны не решилась вернуться к преподаванию. Она жила и работала в оккупированном Слуцке, и боялась, что, если попробует устроиться в школу, ее обвинят в сотрудничестве с немцами. Семье удалось избежать репрессий, но дома у Нины Багинской их обсуждали.

«Мы это понимали и не принимали. Я жалела этих людей, сочувствовала им и считала, что власть должна быть справедливой», — рассказывала она.

Семья жила на улице Якуба Коласа в двухэтажных бараках, которые построили пленные немцы. К этим баракам пристраивали сараи, в которых держали свиней, а рядом сажали картошку и цветы. Мать Нины Багинской тоже держала свиней, потому что зарплаты ее отца не хватало на то, чтобы прокормить большую семью: троих дочерей, жену и тещу.

В шестом классе Багинская увлеклась велоспортом и мечтала о спортивной карьере. После школы получила среднее специальное образование по профессии «монтажница радиоаппаратуры».

Фото: svaboda.org

Багинская говорит, что «не уважала» комсомол и убегала с собраний. «Пионеры от холеры, комсомольцы от чумы», — вспоминает она частушки, которые пела ее бабушка, — «Я не считала их теми людьми, на которых надо равняться и в чьих объединениях нужно участвовать».

Первый протест, в котором участвовала Нина Багинская

Впервые Нина Багинская стала участницей акции протеста больше 30 лет назад — в 1988 году.

30 октября 1988 года, в День поминовения предков Дзяды, белорусские активисты планировали провести митинг-реквием памяти жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском. Это урочище — место массовых расстрелов, совершенных белорусским НКВД в 1937—1940 годах. По разным данным, там расстреляли от 30 до более 250 тысяч человек.

Фото: svaboda.org

Власти не дали разрешения на памятную акцию, а собравшихся людей жестоко разогнали: на улицы выехали водометы, милиция применила дубинки и слезоточивый газ.

«Я ужаснулась этой советской лжи: „все для народа“ — а за то, что люди хотят обозначить свой национальный праздник Дзяды, кинули вот эти войска и нас стали разгонять», — вспоминала Багинская.

Запрещенный флаг и известность

Багинская регулярно выходит протестовать с бело-красно-белым флагом. Этот флаг — исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской народной республики (1918−1919) и государственный флаг Республики Беларусь в первые пять лет ее независимости.

После «референдума» в 1995 году, инициированного Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили.

Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста.

Фото: Евгений Отцецкий

25 марта 2006 года в День независимости Белоруси, который не считается национальным праздником и называется Днем воли, было сделано фото Багинской с бело-красно-белым флагом, стоящей напротив строя милиции. Снимок сделал фотограф Евгений Отцецкий, после него Багинская «проснулась знаменитой», по крайней мере среди активистов.

Позже она сшила для активистов девятиметровый флаг — и с тех пор его каждый год разворачивают на Дне воли.

«До 2014 года отдавали флаги, потом стали ломать и забирать. А с 2016-го опустела казна — перестали забирать флаги, но стали давать за них штрафы», — рассказывала Багинская.

Рекорд по штрафам и принципиальная позиция Багинской

Нину Багинскую много раз задерживала белорусская милиция.

В 2014 году Багинскую задерживали за сожжение советского флага у здания КГБ — это была акция против действий России на территории Украины. В 2015-м — за акцию памяти Михаила Жизневского, белоруса из Небесной сотни, погибшего во время Евромайдана в Украине. В 2017 году ее несколько раз задерживали во время одиночных пикетов в поддержку 35 человек, задержанных по уголовному делу, которое получило название «дело патриотов». В январе 2019 года Нину Багинскую задержали за то, что она повесила плакат с надписью «Свабоду палітвязням» на скульптуру городового в Минске.

Фото: svaboda.org

Кроме того, Багинская является рекордсменкой по штрафам. По ее словам, она перестала их считать, когда общая сума стала больше $16,6 тысяч.

С 2016 года из пенсии Багинской стали вычитать 20% на оплату штрафов, а с 2017-го — уже 50%.

В 2016 году судебные исполнители конфисковали у пенсионерки микроволновку и стиральную машину. Через пять дней активисты собрали ей деньги на новую бытовую технику. Сейчас государство арестовало и выставило на продажу две ее дачи.

Багинская запрещает активистам собирать деньги на выплату ее штрафов. «Зачем пополнять казну и [оплачивать] существование этой милиции, судов и прокуратуры?» — говорит она.

По словам других активистов, свои акции она осуществляет самостоятельно.

«Нина планирует и осуществляет свои акции полностью самостоятельно. Может сообщить кому-то из нас, что акция состоится, а может и просто пойти одна. Иногда мы узнаем, что она протестовала, уже после того, как ее освобождают из милицейского участка», — рассказала координатор инициативы За спасение мемориала Куропаты Анна Шапутько.

Багинская объясняет свою активность чувством долга перед потомками.

«Не скажу, что идти напролом — для меня кайф. Это мой долг. Я не животное, чтобы только есть и не думать о потомках», — говорила она.

У Багинской есть взрослые сын и дочь, внуки и даже правнук. Ее дети не участвуют в протестах, но и не возражают против активизма матери.