В Могилеве прошла массовая забастовка таксистов

В Могилеве прошла массовая забастовка таксистов4
- 6.10.2019, 10:37
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Водители протестовали из-за снижения оплаты.
5 октября могилевские водители Яндекс.Такси массово собрались на парковке у «Е-сити». Там они просто отстаивались и не выполняли заказы. Фото опубликованы в сообществе «Могилев real», сообщает mogilev.online.
Происходящее было формой протеста против понижения оплаты, которое недавно случилось в Яндекс.Такси. Невыполнением заказов водители привлекали внимание центрального офиса (могилевского офиса у Яндекс.Такси нет).
Напомним, что еще недавно белорусские водители в различных городах, в том числе и в Могилеве, протестовали против прихода таких агрегаторов, как Яндекс.Такси, 7220, Maxim.