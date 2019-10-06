В Минске проходит легальная акция в защиту независимости 3 6.10.2019, 12:55

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(Обновляется) Один из лозунгов акции: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

В Минске проходит легальная акция в защиту независимости Беларуси, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

«Народная Грамада» в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатов проводит сегодня в Минске митинг в защиту независимости Беларуси.

Один из лозунгов акции: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

Лидер Белорусского Национального Конгресса и «Народной Грамады» Николай Статкевич прибыл на площадь Свободы. Вместе с политиком пикеты по сбору подписей на площади развернули практически все активисты «Народной Грамады», которые в течение месяца участвовали в этой политической кампании.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с легальной акции в защиту независимости Беларуси.

13.33 Все больше людей приходит на площадь Свободы, сообщают активисты «Народной Грамады».

13.20 В легальном митинге принимают участие несколько десятков человек.

12.55 На легальную акцию пришли пришли активистки движения «Матери 328». Они участвуют в пикете по сбору подписей в поддержку Людмилы Жданович.