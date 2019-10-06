закрыть
6 октября 2019, воскресенье, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минске проходит легальная акция в защиту независимости

3
  • 6.10.2019, 12:55
  • 3,290
В Минске проходит легальная акция в защиту независимости

(Обновляется) Один из лозунгов акции: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

В Минске проходит легальная акция в защиту независимости Беларуси, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

«Народная Грамада» в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатов проводит сегодня в Минске митинг в защиту независимости Беларуси.

Один из лозунгов акции: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

Лидер Белорусского Национального Конгресса и «Народной Грамады» Николай Статкевич прибыл на площадь Свободы. Вместе с политиком пикеты по сбору подписей на площади развернули практически все активисты «Народной Грамады», которые в течение месяца участвовали в этой политической кампании.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с легальной акции в защиту независимости Беларуси.

13.33 Все больше людей приходит на площадь Свободы, сообщают активисты «Народной Грамады».

13.20 В легальном митинге принимают участие несколько десятков человек.

12.55 На легальную акцию пришли пришли активистки движения «Матери 328». Они участвуют в пикете по сбору подписей в поддержку Людмилы Жданович.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип