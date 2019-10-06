Николай Статкевич: Наш долг перед предками и детьми — убрать преступника из власти 6.10.2019, 14:57

Николай Статкевич

Лидер БНК выступил на легальном митинге на площади Свободы.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил на легальном митинге во время пикета по сбору подписей на площади Свободы:

«Наш долг перед предками и детьми — убрать этого преступника из власти. Люди, объединяемся, показываем решимость, тогда нашу страну не смогут продать никому.

А я уверен, что если мы покажем свою готовность ко всему, нашу страну никто захватить не сможет. Жыве Беларусь!»