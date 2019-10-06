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Николай Статкевич: Наш долг перед предками и детьми — убрать преступника из власти

  • 6.10.2019, 14:57
Николай Статкевич: Наш долг перед предками и детьми — убрать преступника из власти
Николай Статкевич

Лидер БНК выступил на легальном митинге на площади Свободы.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил на легальном митинге во время пикета по сбору подписей на площади Свободы:

«Наш долг перед предками и детьми — убрать этого преступника из власти. Люди, объединяемся, показываем решимость, тогда нашу страну не смогут продать никому.

А я уверен, что если мы покажем свою готовность ко всему, нашу страну никто захватить не сможет. Жыве Беларусь!»


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