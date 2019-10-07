Немецкий город приглашает желающих пожить месяц бесплатно 13 7.10.2019, 9:27

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Новым жителям предложат три квартиры и три места работы на выбор.

Саксонский Герлиц находится в восточной Германии, на границе с Польшей. Сейчас в городе проживает около 54 тысяч человек. Большинство из них – пожилые люди, пишет 34travel.me.

Чтобы вдохнуть в город больше жизни, местные власти разработали программу, по которой людям из других городов и стран предлагают бесплатную квартиру на месяц. Такой стратегией уже пользовались американские Детройт и Талса.

В Герлице рассчитывают на приезд людей, работающих удаленно и не стремящихся к мегаполисам. Сейчас в городе свободно 7 тысяч квартир. Новым жителям предложат три квартиры и три места работы на выбор. Уже приняли заявки от 150-ти человек – с семьями и поодиночке.

Бомбардировки Второй мировой войны не задели Герлиц, и историческая часть города осталось цела. На его улицах снимали фильмы «Отель Гранд Будапешт», «Чтец» и «Бесславные ублюдки». Ежегодно в Герлиц приезжает 140 тысяч туристов, а некоторые даже называют его «новым Берлином».