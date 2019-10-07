Золотовалютные резервы Беларуси просели 6 7.10.2019, 9:59

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Средства ушли на погашение долгов.

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2019 года, по предварительным данным, составили 8,831 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.

За сентябрь золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов (на 0,7%) после роста в августе на 263,1 млн долларов (на 3%).

В сентябре снижение резервов обусловлено плановым исполнением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 355 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи; поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, и поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Нынешний уровень резервов, отмечают эксперты, обеспечивает уровень, необходимый для поддержания финансовой стабильности в стране. Минимальный рекомендуемый МВФ критерий — ЗВР должны покрывать два месяца импорта. По другим критериям речь идет о трех месяцах импорта. В месяц Беларусь импортирует товаров примерно на 3,5 млрд долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.