«Баста диктатуре!»: «Европейская Беларусь» пикетирует «Минский диалог» (Видео, онлайн)

(обновляется) Гражданская кампания призывает европейских политиков не иметь дело с Лукашенко.

Cегодня завершается сбор подписей за представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь». Заключительный на этом этапе пикет по сбору подписей проходит возле отеля Marriott в Минске, который расположен по адресу: проспект Победителей, 20 (между парком Dreamland и футбольным манежем).

Именно там в это время открывается международный форум «Минского диалога» с участием европейских политиков и дипломатов, а также представителей белорусских властей.

Представители «Европейская Беларусь» призывает всех своих сторонников, тех, кто не успел поставить подпись за выдвижение кандидатов от гражданской кампании

Добраться до отеля Marriott можно на автобусах № 1, 11, 133, а также на троллейбусе № 10. Остановка - «Футбольный манеж».

Ранее координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, выступая на легальном митинге в защиту независимости, заявил:

«Мы принимаем участие в этой кампании,только для того чтобы показать, что Беларусь — наша страна. Завтра в отеле Marriot состоится встреча с европейскими политиками. «Европейская Беларусь» проведет пикет по сбору подписей возле отеля, чтобы показать, что у Лукашенко, с которым они хотят договариваться, руки по локоть в крови».

13:56

«Представители Евросоюза, перед тем, как договариваться о чем-то с диктатором, вы должны договориться об освобождении политзаключенных и прекращении прессинга народа», — заявил Андрусь Войнич.

13:43

13:41

Анархисты пришли на пикет по сбору подписей в образе грустных клоунов и растяжкой «Happy to live in dictatorship so much» («Так счастливы жить при диктатуре»). Таким образом они хотят привлечь внимание европейских гостей к тому, что происходит в Беларуси.

13:38

Активисты анархистского движения пришли с черными воздушными шарами и пиротехникой. Участники акции скандируют «Диктатуре — баста!».

13:37

На пикет по сбору подписей пришли активисты анархистcкого движения. Активисты скандируют: «Свободу политзаключенным».

13:35

К пикету по сбору подписей «Европейской Беларуси» присоединилась знаменитая активистка Нина Багинская:

- У каждой страны есть своя территорию, своя нация. Я против того, что в нашей стране идет русификация. Чиновники не знают белорусского языка. А язык — прежде всего. На каком языке ты говоришь — так тебя и воспринимают.

Я хожу на все пикеты, куда зовет молодежь. Ведь за молодежью — наше будущее. А за нашу свободу мы бились всегда. Это вы знаете из истории. Я хочу поддерживать нашу молодежь.

13:30

«Я надеюсь, что европейские делегаты нас заметят и обратят внимание на проблемы Беларуси. Окажут всевозможное давление на режим. С дня на день запустится АЭС. Ее строят русские, а доверять им нельзя. Также 8 декабря будет обсуждаться договор об интеграции с Россией. Я хотел бы, чтобы делегаты увидели, что большинство белорусов выступает за союз с Европой», — заявил один из участников пикета по сбору подписей.

13:19

«Уважаемые участники «Минского диалога», хочу вам напомнить, что вы поддерживаете человека, который не вечен и скоро уйдет. И тогда вы будете иметь дело с белорусским народом. Вам будет стыдно смотреть людям в глаза и объяснять, что вы обсуждали безопасность Европы с последним диктатором Европы», — обратился к участникам форума Максим Винярский.

13:06

Ольга Николайчик также высказалась по теме строительства Островецкой АЭС:

- Белорусы считают БелАЭС стационарной бомбой на границе с Евросоюзом. Десять миллиардов долларов пошли на строительство АЭС в Островце. Эти деньги выделила РФ. Всем известно, что АЭС строили люди без специального образования. Я хочу спросить: «Почему белорусский народ должен возвращать эти деньги, если он был против строительства бомбы? А кто будет возвращать эти деньги? Может, Лукашенко? Пусть Лукашенко возвращает долги своим хозяевам. Хватило с нас Чернобыля».

12:59

«Сегодня мы проводим пикет по сбору подписей в месте, где представители ЕС обсуждают безопасность Европы с нашими властями. Очень интересно, ведь белорусские власти сегодня строят АЭС в Островце, которая может рвануть и обеспечить второй Чернобыль для ЕС», — заявил Андрусь Войнич.

12:58

Организаторы форума решили завозить гостей с черного входа, чтобы они не видели и не слышали пикет по сбору подписей. Поэтому теперь активисты «Европейской Беларуси» заняли позиции у всех входов в отель «Мариотт».

12:57

«Я хочу обратиться и к нашим гражданам, и к иностранцам, которые приехали на непонятный мне «диалог». Какой диалог может быть с диктатором?! Дорогие европейские господа, я приглашаю вас проехаться по Беларуси не под конвоем шкловской банды, а с нами.

Поговорить с простыми людьми, у которых есть настоящие проблемы, больныые дети. Посмотрите на эти школы, обшарпаные дома, на пустые спортивные дворцы, где нет ни одного зрителя.

Ни одной новой школы, детского садика, больницы. Дети не учатся на белорусском языке.

Я обращаюсь к европейцам: Подходите к нам, к гражданскому обществу. Мы вам покажем вам настоящую Беларусь. Которая из-за шкловской колхозной мафии стала похожа на загнивающий «совок». Эта власть опостылила всему белорусскому народу. Лукашенко — уходи», — заявила активистка «Европейской Беларуси» и кинорежиссер Ольга Николайчик.

12:40

К участникам «Минского диалога» обратился активист «Европейской Беларуси» и блогер Андрусь Войнич:

- Мы хотим, чтобы представители ЕС обратили на нас внимание. Не на нашу группу людей, а на наш народ. Мы хотим жить! Жить в свободной и демократической стране.

12:40

«Уважаемые участники «Минского диалога»! Хочу вам напомнить, что в Беларуси — диктатура. Лукашенко причастен к исчезновению политических оппонентов: Гончара, Красовского, Захаренко, Завадского. Этот человек уничтожает будущее белорусского народа. Если вы имеете с ним дело — вы становитесь соучастниками преступлений», — заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

12:35

«Как мне прожить на 380 рублей в месяц? Я просто голодаю. Что-то у кого-то займу, потом отдаю с пенсии. Все эти манежи, отели — все за мои деньги. Отец не пережил этот лукашенковский референдум, хотя прошел гитлеровские и сталинские лагеря. А нас всего лишили», — рассказала одна из участниц пикета по сбору подписей.

12:23

Активисты «Европейской Беларуси» пришли с портретами политзаключенных: Дмитрия Полиенко, Михаила Жемчужного, Станислава Барановича.

12:18

В этот раз у гражданской кампании «Европейская Беларусь» лозунги написаны и на английском языке. Чтобы гостям диктатора было понятно.