Анджей Дуда: Польша может войти в число 20 сильнейших экономик мира 4 8.10.2019, 8:19

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АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Сельское хозяйство страны будет улучшено с помощью ЕС.

В Ясёнке под Жешувом проходит «Конгресс 590», название которого связано со штрих-кодом товаров, производимых в Польше. В форуме участвует более 6 тыс. человек, сообщает «Радио Польша».

На конгрессе в Ясёнке президент Польши Анджей Дуда напомнил об ожиданиях страны в отношении нового бюджета ЕС: «Мы хотим, чтобы существенно улучшилось развитие нашего сельского хозяйства».

Анджей Дуда выразил надежду, что Польша войдет в число 20 сильнейших экономик мира.