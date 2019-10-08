Лукашенко: Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас 20 8.10.2019, 11:12

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Фото: Коммерсант

Диктатор назвал себя военно-политическом союзником Кремля.

Диктатор Лукашенко выступил на форуме «Минский диалог», сообщает tut.by.

— Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны, — заявил Лукашенко. По мнению правителя, в идеале миру нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве.

К тому же у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. А Беларусь за последние два десятилетия оказалась в уникальной ситуации.

— С одной стороны, мы — военно-политический союзник России и участник ОДКБ. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас, — заявил Лукашенко.

Напомним, что вчера активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» пикетировали мероприятия «Минского диалога».